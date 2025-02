Algérie: Lutte contre la criminalité - Des armes et une quantité de munitions saisies dans le Secteur militaire de Tébessa

Alger — Six (06) fusils à pompe, un fusil (01) de chasse et une quantité de munitions ont été saisis mercredi par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la zone de Feidh Amar Oued EL-Mansourah, dans le Secteur militaire de Tébessa, en 5e Région militaire, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, et grâce à l'exploitation de renseignements par les services de sécurité de l'Armée nationale populaire relatifs à l'acheminement et à l'introduction d'une quantité d'armes à travers nos frontières Est, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a découvert et saisi, hier mercredi 26 février 2025, dans la zone de Feidh Amar Oued EL-Mansourah dans le Secteur militaire de Tébessa/5 RM, six (06) fusils à pompe, un fusil (01) de chasse et une quantité de munitions", précise le communiqué.

"Cette opération de qualité, qui vient s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain, réaffirme la grande vigilance et la ferme détermination des Forces de l'Armée nationale populaire à éradiquer ce fléau et à asseoir la sécurité et la quiétude sur l'ensemble du territoire national", a-t-on ajouté de même source.