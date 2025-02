Algérie: Le pays célèbre samedi la Journée mondiale de la Protection civile à travers plusieurs activités

Alger — L'Algérie célèbre samedi prochain la Journée mondiale de la Protection civile à travers l'organisation de plusieurs activités en relation avec les missions dévolues à ce corps, notamment en matière de prévention et de sensibilisation, indique jeudi un communiqué de la Direction générale de la Protection civile (DGCP).

"L'Algérie, à l'instar des autres pays membres de l'Organisation internationale de la Protection civile (OIPC), célèbre chaque 1er mars la Journée mondiale de la Protection civile, en organisant diverses activités au niveau national en vue d'informer et de sensibiliser les populations sur les risques majeurs à travers l'ensemble des structures relevant de la DGCP", précise la même source.

Il est prévu à cette occasion, "un riche programme à travers le territoire national pour rapprocher le citoyen de la Protection civile et lui faire connaître les différentes missions et tâches qui lui sont attribuées et les moyens utilisés dans la gestion des catastrophes".

Célébrée sous le thème "La défense civile et la Protection civile, assurer la sécurité de la population", cette Journée verra ainsi l'organisation de manœuvres de sauvetage et de secourisme, notamment les risques industriels, les accidents de la route et domestiques ainsi que l'extinction d'incendies et toutes techniques de sauvetage et de secours, pour mettre en valeur les moyens dont dispose la Protection civile dans l'organisation des secours en cas de catastrophe, note le communiqué.

Il s'agit aussi d'organiser des campagnes médiatiques de prévention et de sensibilisation sur les différents risques dans les milieux scolaire, la formation professionnelle, l'université et les Maisons de jeunes, tout en mettant l'accent sur l'impotence de respecter les consignes de sécurité.

En outre, il est prévu d'organiser des sessions de formation sur les gestes qui sauvent, ponctuées par la remise d'attestation de participation, en plus des exposions au niveau des places publiques pour présenter les équipements et moyens utilisés dans les opérations de sauvetage et de sécurité, note la même source.