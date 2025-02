Madagascar: SMATCHIN - Quand le slam et le basket ne font qu'un

Le Smatchin Poetry Slam fusionne poésie et basketball, offrant aux jeunes talents une scène pour exprimer leur créativité. Le concours débutera le 3 mars 2025, mettant en avant la connexion entre culture et sport.

Une réunion d'information s'est tenue hier à l'IKM Antsahavola, à 15 h, pour présenter le Smatchin Poetry Slam, un concours de récitation et d'interprétation poétique intimement lié au tournoi de basketball Smatchin. Cet événement met en avant l'essentiel lien entre culture et sport, adoptant une approche éducative pour sensibiliser les jeunes à travers ces deux disciplines.

Si le slam et le basketball semblent appartenir à des univers différents, ils partagent en réalité une histoire et une essence communes. Tous deux sont nés aux États-Unis, le basketball en 1891 et le slam en 1984, et portent une même dynamique d'expression et de performance.

Le terme slam signifie « claquer », illustrant une poésie percutante et rythmée. Ce concept se retrouve également dans le basketball avec le célèbre « slam dunk », un geste spectaculaire où le ballon est violemment enfoncé dans le panier. C'est cette énergie et cette force d'impact que le Smatchin Poetry Slam veut mettre en avant : une poésie qui claque et un basket qui impressionne.

L'événement réunira cinquante instituts, dont trente seront retenus pour participer à la compétition. Le tournoi se déroulera en trois phases successives. Lors de la première étape, prévue le 3 mars 2025, les établissements sélectionnés s'affronteront afin de décrocher leur place en demi-finale.

Opportunité

À l'issue de cette seconde phase, seuls dix instituts seront qualifiés. Enfin, la finale opposera les cinq meilleurs établissements, et les trois slameurs les plus performants auront l'opportunité de se produire lors de la clôture du tournoi de basketball Smatchin, le 16 mars 2025 au Palais des sports Mahamasina.

Grâce au soutien du sponsor officiel MenaCom, les slameurs les plus talentueux recevront des récompenses en espèces. Le premier lauréat recevra une somme de un million d'ariary, tandis que le deuxième et le troisième repartiront respectivement avec 500 000 et 300 000 ariary.

En parallèle, Madagaslam offrira trois trophées SPS aux établissements lauréats, accompagnés de cadeaux surprises offerts par les partenaires de l'événement.

Grande nouveauté cette année : les instituts supérieurs qui ne participent pas au tournoi de basketball Smatchin peuvent désormais s'inscrire au concours de slam. Cette initiative vise à élargir l'accès à la culture et à donner une scène à un maximum de jeunes talents.

Les établissements intéressés étaient conviés hier à 15 h à l'IKM Antsahavola pour obtenir davantage d'informations et finaliser leur inscription.