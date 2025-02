Madagascar: Saison cyclonique - Honde s'approche du Grand Sud

« Urgent ! », lance le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), hier en fin d'après-midi. « L'élévation du niveau de la mer se renforce à Nosikely et sur l'ensemble du littoral. À cela s'associent des fortes pluies et des vents forts », avertit le BNGRC, hier. La mer a commencé à envahir les villages au bord de la mer dans la région Menabe, hier après-midi, selon des sources locales. Le cyclone Honde s'approchait du Grand Sud et apportait des fortes pluies et des vents forts, selon les prévisions de la direction générale de la Météorologie, hier.

Ce système était au stade de forte tempête tropicale, hier à 15 heures, et a été localisé à 220 km à l'Ouest, Sud-ouest d'Itampolo. Il se déplaçait vers le Sud-sud-est à une vitesse de 13 km à l'heure. Le système est prévu pour s'intensifier afin d'atteindre le stade de cyclone tropical. Météo Madagascar a

placé en vigilance rouge les districts de Toliara I et II, d'Ampanihy, de Beloha et de Tsihombe, et en alerte jaune, les régions Anosy, Betioky Atsimo, Benenitra, Bekily et Ambovombe. Des rafales de vent supérieures à 90 km/h sont attendues sur les districts du littoral Sud-ouest, et des fortes pluies de 80 à 140 mm en 24 heures pourraient persister jusqu'à samedi. La direction générale de la Météorologie prévient des risques d'inondations généralisées, de crues de rivières ainsi que de glissements de terrain dans ces localités.