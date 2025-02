Madagascar: Volleyball - Championnat des clubs zone 7 - GNVB et Squad s'envolent pour Maurice

Départ repoussé. Madagascar n'aura finalement que trois représentants à la 29e édition du Championnat des Clubs Zone 7 (CCZ7). À savoir les équipes féminine et masculine de la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) et celle féminine de Squad.

La joute régionale se déroulera du 1er au 8 mars à Maurice. Les équipes porte-drapeaux de Madagascar, prévues pour quitter le pays hier, ne peuvent s'envoler pour l'île aux Dodos que ce jour. Le départ a dû être repoussé d'un jour en raison de la fermeture de l'aéroport de Maurice à cause de la menace d'un cyclone dans la région.

Le club champion de Madagascar, la GNVB), alignera deux équipes, masculine et féminine. Squad participera, pour sa part, pour la deuxième fois à cette compétition zonale, cette fois à l'extérieur, après la première à domicile l'an passé. En raison d'une contrainte financière, le club vice-champion de Madagascar, Akany Sambatra Itaosy, a désisté. Pourtant, il avait initialement prévu d'engager son équipe masculine, mais il a finalement baissé les bras à quelques jours du début de la compétition. De même, le Club omnisports des forces armées (Cosfa) qui voulait faire son come-back en sortie internationale, a lui aussi renoncé au dernier moment en raison des exigences du règlement de la compétition.

« Nous devons payer les frais d'hébergement de chaque membre de la délégation, qui s'élèvent à 50 euros par personne et par jour, alors que nous avions prévu initialement de louer une maison d'hôte. Auparavant, les équipes en déplacement dans les îles voisines le font toujours. Dans ce cas, notre participation coûtera plus cher, deux fois plus que prévu. Ainsi, nous avons décidé de ne pas faire le déplacement », explique José Théophile Razanakotonirina alias Jos, à la fois président et joueur du Cosfa.

« Heureusement que nous n'avons pas encore réglé l'achat des billets d'avion. Jusqu'ici, nous n'avions procédé qu'à la réservation », poursuit Jos. Déterminés, les dirigeants du Squad ont, pour leur part, confirmé la participation du club car ils ont déjà payé les billets d'avion et obtenu en début de semaine les passeports des joueuses et des techniciens. « Nous sommes concernés par le cas du Cosfa. Nous avons prévu de louer une maison d'hôte. Mais pour pouvoir participer, nous allons régler le droit de 50 euros par personne et par jour, mais sur place, nous essayerons de négocier et de trouver une solution moins coûteuse », souligne le président du club Squad, Zo Ramampiandra.

Un des grands clubs du pays, surtout financièrement comparé aux autres, la GNVB, vice-championne chez les garçons comme chez les filles, n'a apparemment pas rencontré ce souci. Ses deux équipes sont en quête d'un cinquième titre pour les garçons et du premier pour les filles.