Madagascar: Apprentissage - Des jeunes défavorisés de Sabotsy Namehana soutenus

Un centre de formation, baptisé Trano Fivoarana, a été inauguré mercredi à Sabotsy Namehana par l'association Les Enfants de l'Ovale Madagascar, en partenariat avec la Fondation Axian. Ce projet vise à offrir aux jeunes défavorisés un cadre éducatif combinant sport et apprentissage afin de favoriser leur insertion socio-professionnelle.

Réhabilité et équipé en électricité, le centre s'inscrit dans une démarche de développement inclusif pour répondre aux défis socio-économiques de la jeunesse locale. Il propose un programme éducatif basé sur l'apprentissage du français et du rugby, ainsi que sur la transmission de valeurs essentielles telles que le respect, la solidarité et le dépassement de soi.

« Le rugby et le français sont essentiels pour tous les enfants. Cette approche leur permet d'acquérir des compétences scolaires solides tout en intégrant des valeurs telles que le respect, la solidarité et le dépassement de soi », souligne Lina Randriamifidimanana, présidente de l'association.

Outre le sport et l'éducation, le Trano Fivoarana propose également des formations pratiques en couture, broderie, pâtisserie et coiffure, ouvrant ainsi des perspectives professionnelles aux jeunes bénéficiaires. D'autres activités optionnelles, comme l'informatique, la danse, le jardinage et l'apiculture, enrichissent leur formation et favorisent leur épanouissement personnel.

Présent lors de l'inauguration, le maire de Sabotsy Namehana, Njakanavalona Randrianarivelo, a salué cette initiative : « C'est un projet qu'il convient d'encourager auprès du public. Ces enfants défavorisés ont désormais une opportunité d'épanouissement ; ils reçoivent soutien et enseignement gratuitement. »

Ce centre représente ainsi une véritable opportunité d'avenir pour les jeunes de Sabotsy Namehana, leur offrant un accompagnement éducatif et professionnel pour surmonter les obstacles liés à la précarité.