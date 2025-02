Madagascar: Rugby à vii - World challengers series - Le manque d'expérience handicape le pays

Les Makis du rugby à VII sont à une journée de leur entrée en lice à la World Challenger Series. Malgré l'inexpérience du haut niveau, ils y participent pour apprendre et relever le défi.

Les choses sérieuses débuteront ce samedi, à partir de 11 heures, pour les Makis de Madagascar de rugby à VII senior. Ils affronteront Hong Kong Chine pour le premier match et défieront le Canada pour terminer les phases de poule, à 14h21 au Stade Athlone Sports de Cape Town pour la World Challenger Series. Celle-ci se joue en deux étapes, les 1er et 2 mars, puis les 7 et 8 mars, en Afrique du Sud.

Se trouvant dans la poule D pour leur entrée en lice, les protégés de Mboazafy Noé Rakotoarivelo alias Razily, coach de l'équipe nationale de rugby à VII, affrontent deux pays dans le top 23 mondial. Les rugbymen de Hong Kong Chine possèdent une quarantaine d'années d'expérience.

C'est en 1976 que fut lancée la première édition des Hong Kong Sevens avec deux clubs (les Wallaroos d'Australie et les Cantabriens de Nouvelle-Zélande) et dix équipes nationales (Hong Kong, Indonésie, Tonga, Thaïlande, Singapour, Corée du Sud, Japon, Sri Lanka, Malaisie et les Fidji). Occupant actuellement le rang de 22e mondial (59,49 points), Hong Kong Chine a déjà joué six Coupes du Monde et son meilleur résultat était la place de 10e mondial en 1997.

En championnat d'Asie, le pays a déjà été titré trois fois (2012, 2014 et 2016) et deux fois médaillé d'argent en 2010 et 2014 aux Jeux asiatiques.

Apprentissage

Le deuxième adversaire de Madagascar, le Canada, est un pays qui connait une vie rugbystique riche en expérience. Occupant actuellement le rang de 23e mondial avec ses 59,18 points, le Canada est un adversaire coriace. Il a joué sept Coupes du Monde avec un meilleur résultat de quart de finale en 2001. Il a participé, par vingt fois, à la Série mondiale, avec un résultat de 6e place en 1999, 2000, 2013 et 2014. Il a déjà pris part à trois Jeux olympiques.

Face à ces deux cadors mondiaux, la mission est très difficile pour les Makis. Jonah Andriankoto, entraîneur des Makis U20 garçons, donne son avis sur la participation malgache : « Réussir à se qualifier à la World Challenger Series est déjà une première victoire pour les joueurs malgaches. Les deux adversaires de la poule D, Hong Kong et le Canada, ont des niveaux très relevés en rugby à VII. Affronter ces deux pays constitue un grand défi. Le manque d'expérience constitue un handicap pour nos Makis. Ils sont à Cape Town pour chercher des victoires. Mais en cas de défaites, nous ne les blâmerons pas. Participer à ce rendez-vous mondial est aussi une occasion d'apprendre et de rectifier le tir en cas d'erreurs pour avancer. »

« Nos joueurs vivent leur première expérience, les résultats dépendent de la préparation et du physique de chacun d'eux. Nous allons voir ce qu'ils peuvent réaliser face aux meilleurs de la discipline », confie Antsoniandro Randrianorosoa, directeur technique national de Malagasy Rugby.