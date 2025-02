Madagascar: Examen officiel - Les sujets du CEPE proposés par Cisco

Le conseil des ministres du 26 février a approuvé la réorganisation de l'examen du CEPE. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un dispositif organisationnel au niveau de chaque Cisco.

Décentralisation de l'examen national. Les sujets d'examen du Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) seront différents dans les cent quatorze districts de Madagascar, cette année.

« Chaque Circonscription scolaire (Cisco) aura ses propres sujets d'examen. Il y aura, toutefois, des organisations et des instructions qui partent au niveau du ministère central, pour assurer la qualité. Les Ciscos seront suivis et assistés», explique le directeur des examens et de la certification auprès du ministère de l'Éducation nationale, Tinaina Edinah Andrianarison, dans une courte vidéo qui détaille la réorganisation de cet examen national pour l'année 2025, approuvée en conseil des ministres, le 26 février.

Chaque Cisco sera responsable de la conception et de l'élaboration des sujets, mais aussi de la gestion, de l'acheminement et du transport des sujets d'examen vers les centres d'examen, en cette session 2025. Le ministère central, quant à lui, se chargera de la coordination et offrira l'appui nécessaire à la mise en oeuvre. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place ce nouveau dispositif organisationnel pour « améliorer la planification, renforcer la sécurisation des sujets d'examen et optimiser le contrôle des dépenses, afin de garantir le bon déroulement des examens du CEPE et du concours d'entrée en sixième ». Cette décision permettrait, en outre, de réduire les dépenses liées à l'organisation de cet examen national.

Autonomie

« Auparavant, l'impression et la distribution des sujets d'examen étaient entièrement gérées au niveau du ministère central. Désormais, la nouvelle organisation permettra de réduire les coûts de transport des sujets, tout en renforçant l'autonomie et les responsabilités des Ciscos. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la volonté de renforcer l'autonomie des régions et des districts ». Une source auprès du ministère de l'Éducation nationale souligne que les Ciscos disposent de moyens financiers pour réaliser ces tâches. Cependant, Interrogés sur cette réforme, certains chefs de Zone d'administration pédagogique (Zap) semblent un peu perplexes, par rapport à la faisabilité de la conception et de l'élan des sujets d'examen, au niveau des districts.

Le ministère de l'Éducation nationale souligne que des sessions de formation seront organisées afin de garantir l'efficacité de cette réforme. L'objectif est de moderniser et d'améliorer la qualité du système éducatif malgache, tout en affirmant une véritable décentralisation.

Les inscriptions à l'examen du CEPE sont clôturées, ce jour. Le ministère de l'Éducation nationale a indiqué, hier, que 80% des candidats ont déposé leurs dossiers, jusqu'à hier.