Algérie: Sûreté d'Alger - Mise en place d'un plan sécuritaire spécial Ramadhan

Alger — Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont mis en place un plan sécuritaire spécial pour le mois sacré de Ramadhan, qui prévoit une série de mesures visant à assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, a indiqué jeudi un communiqué de ces services.

Les formations sécuritaires mobilisées veilleront à "garantir la couverture sécuritaire à travers tout le territoire de compétence, notamment au niveau des marchés, des mosquées, des places et espaces publics, des lieux de loisirs et des gares de transport des voyageurs (routières, ferroviaires et tramway)", précise la même source.

"En prévision du mois de Ramadhan, la Sûreté de la wilaya d'Alger a mis en place un plan de sécurité spécial comprenant un ensemble de mesures visant à protéger les citoyens et leurs biens", précise le communiqué.

Les formations sécuritaires mobilisées veilleront à "garantir la couverture sécuritaire à travers tout le territoire de compétence, notamment au niveau des marchés, des mosquées, des places et espaces publics, des lieux de loisirs et des gares de transport des voyageurs (routières, ferroviaires et tramway)", précise la même source.

Un dispositif spécial sera également déployé pour "sécuriser les fidèles au niveau de Djamaâ El Djazaïr".

Les services opérationnels assureront également la sécurité des différentes manifestations culturelles, artistiques et sportives qui seront organisées dans leur territoire de compétence, et ce, à travers des brigades fixes, mobiles et pédestres, ajoute le communiqué.

Les mêmes unités veilleront à "assurer la fluidité du trafic routier et la sécurisation des principaux axes routiers notamment durant les heures de pointe et les minutes précédant la rupture du jeûne, en sus de sensibiliser les conducteurs aux dangers des accidents de la route et au non respect du code de la route à l'instar de l'excès de vitesse".

"Des brigades de police urbaine et de protection de l'environnement veilleront à assainir la périphérie des marchés et des espaces publics des vendeurs illicites, tout en intensifiant les patrouilles pour lutter contre les parkings anarchiques et dresser des contraventions à l'encontre des auteurs d'infractions liées à la santé et à l'environnement", selon la même source.

Des brigades de police judiciaire intensifieront leurs patrouilles pour lutter contre les délits et crimes d'atteintes aux personnes et aux biens et préserver l'ordre public.

Les services de la Sûreté d'Alger rappelle aux citoyens le numéro vert 1548, le numéro de secours 17 et l'application "Allo Chorta" pour signaler toute infraction.