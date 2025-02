Algérie: La valeur de la Bourse d'Alger atteindra 740 milliards DA en 2025

Oran — le président de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB), Youcef Bouzenada a annoncé, jeudi à Oran, que la valeur de la Bourse d'Alger devra atteindre 740 milliards DA en 2025, avec l'entrée en bourse de la Banque de Développement Local (BDL).

M. Bouzenada a souligné, lors d'une conférence de presse en marge de la journée d'information nationale organisée par la COSOB, en collaboration avec la wilaya d'Oran, que la valeur boursière de la Bourse d'Alger a connu une forte hausse, en 2024, passant de 68 milliards DA en 2023 à 520 milliards DA, soit une augmentation de 700 pour cent.

Il a ajouté que la Bourse poursuivra cette trajectoire ascendante, cette année, atteignant une valeur de 740 milliards DA en 2025, dès l'entrée en bourse de la Banque de Développement Local, qui a récemment achevé sa période d'introduction, a indiqué le même responsable.

La COSOB vise également, pour l'année en cours, l'introduction en bourse d'au moins deux à trois entreprises privées, selon M. Bouzenada, précisant que de nombreuses demandes ont été reçues de la part de petites et moyennes entreprises (PME) souhaitant entrer en bourse. "Les dossiers de ces entreprises activant dans le secteur industriel sont en cours d'étude", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Bouzenada a indiqué que la société "Tosyali Algérie", spécialisée dans la production de fer et d'acier, a déposé une demande pour l'émission d'une obligation d'une valeur de 15 milliards DA sur la Bourse d'Alger.

De son côté, le wali d'Oran Samir Chibani a souligné que le financement des investissements des entreprises par la bourse représente une alternative efficace au financement bancaire, car il permet aux entreprises de bénéficier de diverses mesures, facilitations et incitations fiscales.

Au cours de cette journée d'information, la Commission d'organisation et de surveillance des opérations boursières a accordé son agrément final à la plateforme "Yinvesti" de financement participatif. Cette plateforme agira comme une "bourse électronique", permettant à toutes les petites entreprises, startups et porteurs de projets innovants d'obtenir des financements par le biais du financement participatif, pouvant atteindre jusqu'à 20 millions de DA par an, selon Kheireddine Boulefaa, Président du Conseil d'administration de la startup "Yinvesti".

Des conférences ont également été organisées, au cours de cette rencontre, sur le financement via la bourse, les avantages, les opportunités, les conditions et les mécanismes, ainsi que sur le "capital-risque : un levier pour le financement des PME", et d'autres sujets.