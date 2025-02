Algérie: Les efforts considérables des éléments de la Protection civile pour protéger les citoyens mis en exergue

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a mis en exergue, jeudi à Alger, les "efforts considérables" et les sacrifices consentis par les éléments du corps de la Protection civile pour protéger les citoyens et leurs biens.

Dans une allocution prononcée lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Protection civile (1er mars), en présence du Directeur général de la Protection civile, du Directeur général de la Sûreté nationale, du wali d'Alger, ainsi que de cadres supérieurs, d'officiers et d'agents de la Direction générale de la Protection civile, M. Merad a précisé que cette journée était l'occasion de "saluer les efforts considérables" consentis par les éléments du corps de la Protection civile.

Le ministre a également relevé avec "fierté" les efforts de la Protection civile à travers leurs interventions pour sauver des vies, notamment "dans des accidents domestiques, des accidents de la route, les noyades dans les plages et les plans d'eau, les intoxications au monoxyde de carbone, les inondations et les feux de forêt".

Concernant les feux de forêt et de récoltes, il a salué les "résultats exceptionnels" enregistrés cette année dans la lutte contre ce phénomène, exacerbé par le changement climatique et entraînant des pertes humaines et des dégâts impactant les ressources forestières et agricoles, soulignant que grâce à la synergie entre l'ensemble des acteurs institutionnels et de la société civile, les incendies ont enregistré, cette année, "leur niveau le plus bas".

Il a également affirmé que la Protection civile "n'est plus seulement un dispositif d'urgence intervenant lors des catastrophes, mais un système intégré d'action proactive et préventive", ajoutant que "son rôle s'est considérablement renforcé avec le nouveau cadre juridique régissant les règles d'intervention et de prévention des risques de catastrophes dans une perspective de développement durable, ce qui a permis d'étendre le champ des risques pris en charge aux risques émergents".

Il a souligné, dans ce sens, que les pouvoirs publics s'emploient à "soutenir ce corps en le dotant des moyens nécessaires et en réunissant les meilleures conditions lui permettant d'accomplir ses nobles missions avec la plus grande efficacité, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Et d'ajouter que "le secteur s'est attelé à renforcer les services de la Protection civile dans les dix wilayas du sud, en augmentant le niveau d'encadrement avec un nombre considérable d'officiers et d'agents".

A ce titre, M. Merad a assuré que "les efforts se poursuivront pour renforcer les capacités humaines de ce corps à travers l'approbation d'une importante opération de recrutement concernant plus de 2.200 postes, incluant des officiers, des agents et du personnel assimilé", précisant que "les procédures liées à ce concours sont en cours de finalisation pour une annonce officielle au cours des prochaines semaines".

Pour sa part, le Directeur général de la Protection civile, le Colonel Boualem Bourelaf, a souligné que "la garantie de la sécurité des citoyens ne se limite pas à l'intervention lors de catastrophes et d'accidents, mais s'étend également à la sensibilisation et à la prévention afin de réduire les risques", affirmant que la Protection civile accorde une "importance capitale" au travail de prévention et de sensibilisation et "contribue activement à la préservation de la stabilité sociale et économique de la société, à travers une réponse rapide et efficace lors des interventions en cas d'accidents ou de dangers menaçant la vie des personnes et leurs biens".

Lors de cette cérémonie, organisée à l'Unité nationale d'instruction et d'intervention de la Protection civile de Dar El Beïda (Alger), le ministre a inauguré un mur d'escalade destiné aux équipes d'intervention et de recherche en milieux accidentés, conçu pour l'entraînement, la qualification et le maintien de la disponibilité opérationnelle de ces équipes.

Il a également procédé à la distribution d'arrêtés d'affectation de camions de pompiers au profit de six wilayas, à savoir In Salah, Annaba, Tizi Ouzou, Relizane, Illizi et El Tarf, ainsi qu'à l'inauguration d'un centre de commandement mobile de fabrication algérienne, utilisé pour la gestion des opérations lors de crises et de catastrophes.

A noter que 5.379 agents professionnels et assimilés ont été promus. Certains d'entre eux ont accompli des actes héroïques et ont été blessés ou brûlés dans l'exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, plusieurs employés admis à la retraite ont été honorés.