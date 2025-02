Sénégal: Mythe Brands, un point de départ pour les marques africaines

C'est dans un décor attrayant que l'agence de communication Mythe People a officiellement lancé « Mythe Brands », une initiative destinée à accompagner les marques africaines dans les secteurs de la mode, de la beauté et de l'agroalimentaire. L'événement, qui s'est tenu ce jeudi à Dakar au Sénégal sous la direction de Mme.Fatou Tayinah Sall, marque un tournant pour les entreprises locales cherchant à structurer leur croissance et à étendre leur influence à l'international.

Dans un contexte où l'image et la communication sont des éléments clés du succès commercial, Mythe Brands entend fournir aux marques africaines un accompagnement stratégique sur plusieurs fronts, notamment dans la gestion de l'image, le positionnement sur de nouveaux marchés et l'expansion à l'international.

De nombreuses sociétés partagent les valeurs et la vision de Mythe People, favorisant ainsi une collaboration harmonieuse, dont Purpousse, Nene Yaya et Okhamaré pour n'en citer que celles-ci.

Pour Mme.Tayinah Sall l'objectif est clair, celui « d'offrir aux entrepreneurs des outils pour accroître leur notoriété et asseoir leur crédibilité face à une concurrence de plus en plus structurée ».

A l'en croire, Mythe Brands se positionne ainsi comme un catalyseur de croissance, en apportant des solutions sur mesure en matière de « branding », de création de contenus et d'accompagnement à la distribution.

A noter que le lancement de Mythe Brands a rassemblé des experts du secteur, des entrepreneurs et des investisseurs, venus partager la vision de l'agence d'accompagnement mais surtout partager les défis et opportunités des marques africaines. Des témoignages ont mis en lumière la nécessité pour les entreprises locales de mieux maîtriser leur communication et de s'adapter aux exigences des marchés internationaux.

À travers cette initiative, Mythe People entend révéler et faire rayonner les talents entrepreneuriaux du continent, affirmant ainsi le potentiel des marques africaines sur la scène mondiale.