Congo-Kinshasa: Remise des directives ministérielles permanentes, Défense et Sécurité - Guy Kabombo Muadiamvita renforce les FARDC !

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants Guy Kabombo Muadiamvita, a tenu jeudi 27 février 2025 une réunion de travail avec les officiers militaires des différentes unités de l'armée congolaise.

Au cours de cette réunion, le VPM de la Défense a procédé à la remise des directives ministérielles permanentes relatives à la gestion des FARDC. Ces directives ont été distribuées aux différentes unités après des échanges approfondis avec les responsables des structures de commandement et des itinérances dans les garnisons. L'objectif est de permettre aux unités de répondre adéquatement et conformément aux normes à l'ambition du Commandant Suprême des Forces Armées, le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, face aux menaces actuelles, et de les guider dans la prise de décision.

A cette occasion, Guy Kabombo a insisté auprès des Officiers Généraux sur l'importance de la mise en application de la Constitution de la République, régissant tous les textes relatifs à la défense nationale. "Ces documents ne sont pas à ranger dans les tiroirs, mais doivent vous guider dans la prise de décision de manière sensée, ordonnée et cohérente. Vous avez l'obligation de les dupliquer pour vos différentes unités subordonnées", a martelé Me Guy Kabombo Muadiamvita.

Il est crucial de souligner que ces directives ministérielles permanentes couvrent plusieurs aspects essentiels notamment : le recrutement des militaires, avec les critères et procédures pour intégrer les forces armées ; l'orientation et formation initiale et continue pour les militaires ; l'acquisition des approvisionnements, la gestion logistique des fournitures et équipements ; l'entraînement militaire, selon les normes et protocoles ; l'organisation et activités physiques et sportives au sein des FARDC ; la gestion des ressources humaines ; le catalogue des emplois pour s'assurer que chaque poste est occupé par la personne la mieux qualifiée ; le signalement et avancement en grade ; enfin, les modalités de départ ou de retraite au sein des FARDC.

La remise de ces directives ministérielles permanentes marque un pas important vers une gestion plus efficiente et cohérente des Forces Armées de la République Démocratique du Congo. En insistant sur leur application rigoureuse, le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, Me Guy Kabombo Muadiamvita, vise à renforcer la discipline et l'efficacité des FARDC, afin de mieux répondre aux défis sécuritaires du pays.

