Congo-Kinshasa: Après avoir bénéficié de la grâce présidentielle - Jean-MarcKabund fait le bilan de la gestion de Félix Tshisekedi

Après avoir été affranchi de sa condamnation de sept ans, selon le verdict de la Cour, suite à la grâce présidentielle du 31 décembre 2024, l'opposant politique Congolais Jean-Marc Kabund a, dans une déclaration faite à la presse ce jeudi 27 février 2025, dressé un bilan désastreux, selon lui, de la gestion du Président de la République, Félix Tshisekedi.

L'ancien Vice-président du parti au pouvoir ne s'est pas privé le droit d'attribuer les multiples violations qui sévissent sur l'ensemble du territoire national, surtout celles causées par la guerre d'agression rwandaise ainsi que la précarité de la vie des Congolais.

"Le bilan est sans appel. Sous son [Félix Tshisekedi] mandat, le pays sombre dans la violence, avec l'Est en proie à la guerre, l'appauvrissement de 80% de la population, et l'autoritarisme. Ces échecs ne sont pas un hasard. Ils découlent d'une gestion clientéliste et d'un mépris total pour l'État de droit", a déclaré Jean-Marc Kabund.

Il a saisi l'opportunité pour faire le point sur la réforme constitutionnelle voulue par le Chef de l'État au dernier trimestre de l'année antérieure et dont une commission devrait être mise en place au courant de ce mois de février finissant. Kabund parle d'une tentative de coup d'Etat constitutionnel parce que ne répondant pas à l'intérêt général et étant contraire à l'esprit des combats démocratiques menés par Feu Etienne Tshisekedi.

« Une révision constitutionnelle ponctuelle pourrait être légitime si elle répondait à l'intérêt général. En revanche, la manoeuvre visant à modifier la loi fondamentale pour permettre un troisième mandat, voire plus, relève d'un coup d'Etat constitutionnel. Ce projet, contraire à l'esprit des combats démocratiques menés par Feu Etienne Tshisekedi, insulte la mémoire des martyrs de la démocratie. Pis encore, il aggrave les fractures sociales et sécuritaires, comme en témoignent les discours belliqueux de ses promoteurs. C'est une telle tentative de hold-up institutionnel qui a précipité le Congo dans le chaos actuel », a-t-il ajouté.

Il y a lieu de rappeler que, condamné pour outrage au Chef de l'État et diffamation, Jean-Marc Kabund a finalement retrouvé le chemin de la liberté en cette période de grave crise sécuritaire et humanitaire qui secoue la partie orientale du pays. De plus, sa mise en liberté coïncide avec le voeu de Félix Tshisekedi, Président de la République, de mettre en place un Gouvernement d'union nationale pour une cohésion nationale dans la recherche de la paix, une paix durable et existentielle sur l'étendue du territoire congolais.