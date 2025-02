Congo-Kinshasa: « Redynamiser le secteur du tourisme », Paul Diakese - Mission accomplie au Kongo Central !

Le Directeur Général Adjoint de l'Office National du Tourisme, Paul Diakiese Bembo, a séjourné dans la province du Kongo Central du 15 au 22 février courant, dans le cadre d'une mission d'itinérance.

Précédé par une équipe d'avance chapeauté par le Directeur des Études, Planification et Patrimoines, Bokoso Mbo Alain, qui a balisé le chemin, le numéro deux de l'ONT a pu s'enquérir, dans son ensemble, de la situation administrative de la direction provinciale, de l'agence et de ses antennes. Étant patron de l'administration, il a, juste après un éclairage dégagé par un jeu de questions et réponses entre lui et les agents d'une part, et un travail en aparté avec les responsables, d'autre part, donné bon nombre d'orientations dans le but d'améliorer la qualité du travail dans la province.

«S'imprégner de l'historique et de la mission de l'Office, l'aimer et désirer à tout prix son avancement, avoir toujours à coeur l'esprit d'initiative et de créativité afin d'impacter l'Office en général et la province en particulier », tel a été le message clé réitéré par l'autorité à tous les cadres et agents de la DPK.

En revanche, quelques mémos retraçant certains désidératas des agents lui ont été donnés pour des solutions idoines en province.

Par ailleurs, cette mission d'itinérance a également connu autres temps forts. L'un lié à la cérémonie de la pose de pierre par le DGA, donnant le go des travaux de construction d'un hangar dans la ville de Boma, devant abriter deux épaves des premières voitures pilotées, pour la première fois par le couple FISHER, respectivement en 1924 et en 1927, actuellement gardées dans la concession de la SCAM. Cette brève cérémonie s'est faite en présence du Maire de Boma qui, dans son mot de bienvenue, s'est dit heureux du travail qui sera abattu car, cela va concourir au rayonnement de la ville à travers le tourisme.

L'audience lui accordée par le Gouverneur du Kongo Central, a pu également parfumer sa mission. L'on retient du menu de leur échange, les civilités de l'autorité de l'ONT à son Excellence Monsieur le Gouverneur, la sollicitation par le DGA de l'accompagnement du numéro un de la province pour ce qui est du site de VIVI, ainsi que son arbitrage sur les monuments aux porteurs, site disputé entre Matadi et le territoire de Songololo.

Relevons en outre, qu'il a foulé le sol du village Muanda dans la ville de Muanda où a été réhabilité, par la tutelle, le trou de stockage des esclaves, la marmite ainsi que les chaînes, pour des fins purement touristiques.

Il clôturera sa mission à Matadi avec deux visites clés, celles du pont Maréchal et du site Belvédère. Pour cette dernière, l'autorité de l'ONT a déploré la construction anarchique empêchant la visibilité de cet endroit combien historique. Quelques instructions ont été données au Directeur provincial du Kongo Central ONT pour remédier à cette réalité gênante pour ledit site.