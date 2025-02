Algérie: Route Tindouf-Zouérate - Rekhroukh appelle les sociétés de réalisation à assurer les moyens nécessaires pour livrer le projet dans les délais impartis

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a appelé les sociétés chargées de la réalisation de la route Tindouf-Zouérate, à l'impératif de doter les chantiers avec les moyens matériels et humains nécessaires en vue de livrer ce projet dans les délais impartis et de respecter les normes de qualité requises, indique un communiqué du ministère.

Le ministre s'exprimait lors des travaux de la deuxième session de la Commission mixte algéro-mauritanienne de suivi du projet de réalisation de la route Tindouf-Zouérate, qu'il a coprésidée, jeudi à Nouakchott, avec le ministre mauritanien de l'Equipement et des Transports, Ely Ould El Veirik.

Intervenant à cette occasion, M. Rekhroukh a affirmé que "notre objectif commun aujourd'hui, à travers la tenue de la deuxième session de la Commission mixte algéro-mauritanienne de suivi de la réalisation de la route Tindouf-Zouérate, est de parachever ce projet avec une volonté fondée sur des perspectives prometteuses pour le développement régional, afin que ce projet soit une voie pour renforcer la coopération entre les deux pays à tous les niveaux".

La réalisation de la route Tindouf-Zouérate se veut un projet intégré ouvrant de nouvelle perspectives prometteuses en vue de renforcer la coopération et de promouvoir le partenariat bilatéral dans d'autres secteurs vitaux dont la santé, le commerce, la formation professionnelle et l'information, et ce à travers le lancement de concertations entre les deux pays pour la réalisation d'une polyclinique spécialisée dans les maladies pulmonaires dans la ville de Zouérate, d'un centre de formation professionnelle dans la ville de Kiffa, ainsi que d'une maison de la presse et d'un centre pour la commercialisation des produits algériens à Nouakchott, a-t-il fait savoir.

L'inauguration des deux postes frontaliers ainsi que la réalisation d'une zone franche, connexes au projet de la route Tindouf-Zouérate, ne sont pas seulement "une simple réalisation matérielle", mais constituent aussi un des piliers de l'avenir commun de l'Algérie et de la Mauritanie, intervenant en phase avec les aspirations des deux peuples frères et dans le cadre de la vision prospective des dirigeants des deux pays à court et à moyen termes, visant à insuffler un nouvel élan aux liens de coopération conjointe, à même de donner une forte impulsion à la dynamique économique et commerciale entre l'Algérie et la Mauritanie, selon le ministre.

L'objectif de la réalisation d'infrastructures modernes au niveau des deux postes frontaliers n'est pas uniquement de faciliter la circulation des personnes et des marchandises, mais également de renforcer les liens commerciaux et d'attirer l'investissement, et partant stimuler le développement économique des deux pays, a-t-il ajouté.

La 2e session de la Commission mixte algéro-mauritanienne du suivi de la réalisation de la route Tindouf-Zouérate, intervient en exécution des conclusions de la première session de ladite commission, tenue du 11 au 16 décembre 2022 à Alger, lors de laquelle la feuille de route relative aux phases d'études et de réalisation a été établie, suivie du lancement des études techniques de la route d'une longueur de 840 km, après le parachèvement de toutes les mesures administratives et douanières et l'obtention des différentes autorisations des deux parties.

Une visite sur le terrain de la mission mixte algéro-mauritanienne a été organisée le long du tracé de la route, du 31 mai au 7 juin 2023, afin de procéder à l'inspection conjointe du tracé convenu entre les deux parties et de coordonner avec les autorités locales le long de la route.

Le parachèvement et la remise des études a été suivie de la visite de Monsieur le Président de la République dans la wilaya de Tindouf, accompagné de son frère le Président de la République islamique de Mauritanie, le 22 février 2024, pour donner le coup d'envoi des travaux de réalisation du projet stratégique de la route Tindouf-Zouérate, avec la pose de la première pierre du projet de la zone franche d'échange commercial et l'inauguration des deux postes frontaliers.

Dans ce contexte, les travaux de réalisation du premier tronçon de ce projet, long de 320 km, ont été lancés, atteignant actuellement un taux de réalisation de 20 %, conclut le communiqué.