Algérie: Commerce - Installation de la commission interministérielle conjointe chargée de l'organisation de l'IATF

Alger — La commission interministérielle conjointe de haut niveau chargée de l'organisation de la Foire commerciale intra-africaine (IATF-2025), prévue du 4 au 7 septembre prochain à Alger, a été installée, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

La commission a été installée, jeudi au Palais des expositions (Pins Maritimes) par le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Mohamed Boukhari, en présence de hauts cadres de la présidence de la République et du Premier ministère, ainsi que de représentants des départements ministériels et d'organismes nationaux, précise-t-on de même source.

La 4e édition de l'IATF constitue "un événement africain d'une extrême importance", où "15 chefs d'Etat africains, 2000 exposants et 35000 visiteurs sont attendus, outre 140 pays participants", a fait savoir le ministre.

Le montant des transactions commerciales prévues durant cette foire "est estimé à 44 milliards USD", a-t-il dit, précisant que "l'Algérie compte en attirer 10 %, en exploitant sa contribution supplémentaire à la Banque africaine d'import-export".

Par ailleurs, le ministre a appelé à une mobilisation totale et complète pour assurer une préparation optimale de cet événement africain important, le premier du genre en Algérie, auquel les hautes autorités du pays accordent un grand intérêt, rappelant que cette 4e édition constitue "une opportunité stratégique" pour promouvoir et développer le commerce interafricain et permettre à l'Algérie de conforter sa position dans le concert des pays émergents à l'horizon 2027, selon la même source.

Lors de cette réunion, huit (08) sous-commissions et onze commissions thématiques ont été installées. Ces commissions seront chargées notamment de l'investissement et du commerce, de l'innovation et de l'intelligence artificielle, du programme des journées spéciales, de la manifestation culturelle CANEX, du programme des jeunes, de la Foire africaine virtuelle, des relations B2B, B2G et G2G, et autres activités prévues en marge des manifestations principales, conclut le communiqué.