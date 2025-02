Congo-Kinshasa: Gangrène !

L'aggravation de l'intérêt personnel qui prend le pas sur l'intérêt collectif dans la société congolaise, particulièrement dans le microcosme politique, est à la base de la dégénérescence de la nation congolaise. Cette tendance fragilise le tissu social et compromet les valeurs fondamentales de solidarité et de responsabilité partagée chères aux pères de l'indépendance.

Les exemples abondent dans toutes les sphères de la Société Congolaise notamment, en politique, dans les entreprises, bref dans la vie quotidienne des congolais où des décisions égoïstes entrainent des conséquences néfastes, tant sur le plan économique que social. D'où, l'urgence d'un appel à la prise de conscience, particulièrement en cette phase critique de l'histoire du pays, en encourageant, les acteurs politiques premièrement, chacun à réfléchir à ses actions et à ses prises de position et à leurs impacts sur la communauté.

Cette dérive, l'égoïsme, est particulièrement aggravée par la corruption qui érode encore davantage la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Les méfaits de la corruption se manifestent par les détournements des fonds publics à ciel ouvert, le favoritisme dans l'attribution des marchés et une gestion opaque des ressources, privant ainsi la société des services essentiels et de développement. Cette corruption crée un cercle vicieux où les comportements égoïstes se renforcent, rendant la mesure de l'intérêt collectif encore difficile à atteindre. Elle sape l'autorité des institutions et décourage l'engagement civique, puisque les citoyens voient leurs efforts annihilés par des pratiques peu scrupuleuses.

Il est donc primordial d'agir contre cette gangrène, en favorisant des pratiques éthiques et transparentes qui restaurent l'intégrité des institutions et redonnent aux citoyens leur pouvoir d'agir pour le bien communautaire.

Pour contrer cette dérive, il y a lieu d'encourager les pratiques de collaboration, promouvoir le dialogue et établir des systèmes qui valorisent l'intérêt général. En ralliant les citoyens autour des valeurs communes, il est possible de reconstruire un avenir où l'intérêt collectif prime sur l'égoïsme, favorisant ainsi une société plus équitable et harmonieuse. Maintenant qu'on parle Gouvernement d'union nationale, chacun voit son intérêt et tous les coups sont permis. La situation actuelle ne nous enseigne-t-elle pas ? Chers politiciens.