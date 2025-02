Gambie: Scandale de la drogue à l'aéroport - Le ministère public presente 26 950 euros

Le ministère public a présenté une somme de 26 950 euros, soit l'équivalent de 2 020 229,40 de dalasis, qui a prétendument été récupérée auprès de l'un des accusés dans le cadre du scandale de la drogue à l'aéroport impliquant cinq gambiens tous de sexe masculin et quatre portugaises qui ont été interceptés dans le fourgon VIP de l'Aéroport International de Banjul.

Il est à rappeler que les accusés, Vilma Cabral Roel, Ana Patricia Dos Santos Furtado, Simara Nadiya Martins, Mirarg Maria Mendes, Seedy Ceesay, Lamin Ceesay, Yaya K. Jatta, Modou Bajang et Muhammed Jallow, ont été inculpés de trafic de drogue après avoir été trouvés en possession de 33 kg et 600 g de cocaïne le 29 juin 2024, à l'aéroport international, et ce, dans le but d'organiser le trafic de ces substances illicites.

Ils ont également été accusés de trafic de drogues illicites et de conspiration, et le 29 juin 2024, ils ont été impliqués dans le transport de drogues illicites et ont conspiré entre eux pour entreprendre le trafic de ces substances.

Lorsque l'accusation a appelé son témoin, Momodou Yaya Jallow, qui travaille avec les forces de l'ordre de la Gambie en tant qu'analyste du renseignement et enquêteur, a déclaré que Yaya K. Jatta, le septième accusé, avait révélé à l'équipe d'enquêteurs une somme d'argent spécifique qu'il avait cachée.

Après avoir retrouvé l'argent, le témoin a déclaré qu'il avait été remis au directeur des services de renseignements, dont il pense qu'il a également remis le même argent à l'officier commandant de l'Unité des Enquêtes Spéciales (SIU) de l'époque.

Le témoin a également révélé que l'argent était en coupures de 200 €, 100 €, 50 €, 20 € et 10 €, pour un montant total de 26 950,00 €.

Lorsque l'avocat représentant le gouvernement, Maître Singhateh, a tenté de présenter l'argent, l'avocat de la défense, Maître S.K. Jobe, qui représentait les 1er, 2e et 4e accusés, s'y est opposé en soutenant que l'authenticité et le montant exact de la monnaie en question restaient incertains. D'autres avocats de la défense se sont également opposés et ont fait valoir qu'il n'était pas clair si les billets étaient authentiques et si le total indiqué reflétait exactement le contenu du sac en plastique.

Dans un souci de répondre aux préoccupations de la défense concernant l'authenticité et le montant exact de la monnaie, le juge Jaiteh a ordonné que le sac en plastique contenant l'argent soit ouvert en présence du tribunal et que les billets soient comptés par le contrôleur financier du pouvoir judiciaire.

En outre, le tribunal a également ordonné que le montant total de 26 950 € soit immédiatement transféré à la Banque Centrale de Gambie pour vérification afin de confirmer si la monnaie était authentique ou contrefaite, et que ledit montant soit conservé par le contrôleur financier jusqu'au lendemain pour d'autres directives.

« Cette approche garantit la transparence et l'intégrité du processus judiciaire tout en préservant les droits de toutes les parties concernées », a déclaré le juge Jaiteh.

Dans sa décision, le juge Ebrima Jaiteh a déclaré que le critère fondamental d'admissibilité est d'une importance primordiale, conformément à l'article 3 de la Loi sur les Preuves de 1994. Il a ajouté que les euros contenus dans le sac en plastique scellé étaient indéniablement pertinents pour le procès et que, par conséquent, il n'avait trouvé aucune base juridique pour refuser de les admettre comme preuves. En conséquence, il a admis lesdits euros en tant que preuves.

