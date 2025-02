Congo-Kinshasa: Les députés provinciaux du Kwilu et du Nord-Ubangi exigent l'organisation des élections des gouverneurs et sénateurs

Les députés provinciaux du Kwilu et du Nord-Ubangi réclament l'organisation des élections pour les gouverneurs et sénateurs dans leurs provinces respectives, plus d'un an après la tenue des élections générales du 20 décembre 2023.

Dans une déclaration commune, mardi 25 février, ces élus provinciaux ont menacé de boycotter la session de mars si la CENI ne publie pas de calendrier relatif à ces élections.

« Nous exigeons à la CENI l'organisation sans délai des élections des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Kwilu et du Nord Ubangi. Faute d'un calendrier électoral publié au plus tard le 15 mars 2025, nous demanderons à nos députés nationaux d'interpeller Denis Kadima pour lui demander des comptes sur son attitude discriminatoire et visiblement complotiste vis-à-vis de ces deux provinces.

Nous annonçons que les députés provinciaux des deux provinces, Kwilu et Nord-Ubangi, seront dans l'obligation de boycotter la rentrée parlementaire prévue pour le 30 mars si la CENI ne publie pas le calendrier électoral », a affirmé Marcel Bagara Nzwambe, porte-parole de ces députés.

Les sources de la CENI évoquent un manque de fonds pour organiser ces élections.

La CENI a annulé les élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Masi-Manimba (Kwilu) et de Yakoma (Nord-Ubangi), à la suite de nombreuses accusations de fraudes, de destruction du matériel électoral et incitation à commettre des actes de violence contre les agents de la CENI. Ces élections ont été réorganisées le 15 décembre.

En raison de ce retard, ces deux circonscriptions n'ont pas de représentants au Sénat. Les deux provinces n'ont pas encore élu leurs gouverneurs et vice-gouverneurs, parce que le quorum n'était pas atteint.

Mais depuis la publication de ces résultats, la CENI n'a publié aucun calendrier pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de ces deux provinces.