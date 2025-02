Cameroun: Yaoundé - L'ouvrage puissance 237 dédicacé

Dr Guy Gweth a présenté le livre d'outils d'aide à la décision, chef-d'oeuvre de l'analyse et de la prospective économique, le 26 février dernier au cours de la conférence-dédicace en présence du préfacier, Jean Emmanuel PONDI, et la postfacière, Dr Evelyne MENGUE A KOUNG.

Le campus du Centre africain de veille et d'intelligence économique (CAVIE) grouille du beau monde. Journalistes, experts, universitaires, entre autres vivent l'un des événements les plus marquants du Cameroun depuis janvier 2025.

Il est question non pas seulement d'être témoin de la première dédicace de l'ouvrage Puissance 237 du président du CAVIE, Dr GWETH, mais surtout de se procurer ce sésame qui enrichit l'esprit et donne de l'espoir dans un monde marqué par des impossibles.

L'organisation de l'événement est à l'image de ce que le livre représente pour le Cameroun en particulier et pour le continent africain en général.

Des chapiteaux installés sur le campus donnant l'allure d'un cocktail de l'intelligence ; les hôtesses qui accueillent et installent les invités, les livres vert et blanc empilés sur des tables. Le panel constitué de l'auteur, du préfacier et de la postfacière, affronte le regard attentif des invités mobilisés pour la grand-messe de l'intelligence économique. Il est question de contribuer ensemble à la construction d'une puissance régionale avec l'objectif de hisser le Cameroun au sommet de la puissance continentale.

Dr Guy GWETH, d'entrée de jeu, a à coeur de mettre l'assistance au même niveau de compréhension et d'informations sur ce qu'est le CAVIE. L'organisation analyse les situations économiques et collecte une foule d'informations qu'elle met à la disposition des décideurs.

La démarche mobilise trois dimensions de grille d'analyse : le hardpower qui recommande aux Etats à investir massivement dans les capacités militaires, à renforcer la sécurité intérieure et à développer une industrie y afférente ; le softpower qui mobilise la culture et bien d'autres domaines comme outil d'influence et enfin le smartpower qui prend en compte les deux premières dimensions. De l'exemple dans l'action, Dr Guy GWETH a indiqué les faits d'armes du CAVIE en Côte-d'Ivoire, au Burkina-Faso, en Ile Maurice, entre autres.

Concernant le Cameroun, il précise que le projet a débuté par une large consultation nationale pendant une année, avec plusieurs parties prenantes, parmi lesquelles la presse, les administrations sectorielles, la société civile et bien d'autres acteurs. « Cette intense activité nous a permis de réaliser une étude documentaire fouillée et une analyse approfondie des défis et opportunités du Cameroun, s'appuyant sur des données rigoureuses et des études de cas internationaux. A terme, tous les prochains candidats à la présidentielle d'octobre 2025 devront composer avec les propositions faites dans Puissance 237, a déclaré le président du CAVIE.

Le professeur Jean Emmanuel Pondi a quant à lui présenté l'ouvrage « gigantesque qui pèse plus de 530 pages ». Sa présentation a consisté à domestiquer les différentes parties du livre et ses termes de référence devant permettre au public d'avoir les éléments de langage pour mieux cerner le consistant document. Le recteur de ICT University a contextualisé le livre en indiquant la position du Cameroun (15e économie africaine) face au Nigeria et l'Afrique du Sud qui occupent respectivement la première et la deuxième place.

Dr Evelyne MENGUE A KOUNG a exhorté les dirigeants et les jeunes africains d'utiliser le livre comme une boussole à l'audace. L'enseignant Jean Marc BIKOKO, s'est dit admiratif du parcours élogieux du Dr Guy GWETH, mentionnant que c'est la preuve que rien n'est impossible. « Il rétablit à travers le livre, le concept de la jeunesse fer de lance de la nation », conclut-il.

Le colonel à la retraite KUITCHEU, renseigne que le livre a pour vocation de changer la façon de penser. Il ajoute que certains outils d'aide à la décision (notamment sa Stratégie nationale de développement à l'horizon 2030 (Snd 30), née des cendres du défunt Dsce (document de stratégie de croissance et l'emploi), ayant montré leur limite; il faut proposer autre chose axée sur les résultats.

Après Yaoundé, la dédicace sera organisée dans d'autres grandes villes du Cameroun et à l'étranger au profit de la diaspora camerounaise, aux fins de toucher un public diversifié et de créer un mouvement national autour des idées de Puissance 237.