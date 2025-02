Congo-Kinshasa: Santé - Le quatrième forum sur la vaccination se tiendra à Kinshasa

Le ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale organise, sous le haut patronage du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, le quatrième forum sur la vaccination qui se tiendra du 5 au 6 mars à Kinshasa sur le thème « Immunisation, nutrition et lutte contre le col utérien ».

En prévision de la tenue de la grande rencontre qui mettra en présence tous les acteurs intervenant dans le secteur de la vaccination, les membres du Réseau des journalistes amis de l'enfant ont été conviés par le Programme élargi de vaccination à une journée de briefing présidée par le ministre de la Santé, Roger-Samuel Kamba.

Le patron de la Santé a souligné l'importance de la tenue de ce forum malgré les conditions difficiles. Il a, par ailleurs, expliqué le thème qui lie la vaccination à la nutrition et la lutte contre le cancer du col utérien.

Au-delà de l'immunisation, a-t-il dit, il a été ajouté la nutrition. La République démocratique du Congo (RDC) a 48% d'enfants qui sont en mauvais état nutritionnel. Il faut assez de protéines pour pouvoir fixer le vaccin, si la malnutrition est négligée, il ne sera pas très efficace au niveau de la vaccination elle-même. C'est pourquoi il est très important d'inclure la nutrition qui est un domaine multisectoriel associant, notamment, les ministères de l'Economie, de l'Agriculture, de la Pêche et Élevage pour avoir un niveau nutritionnel qui puisse permettre à ce que la vaccination soit efficace.

Quant au cancer du col, a-t-il renchéri, il est le premier qui tue les mamans et peut être évité par la vaccination. Si le cancer est dépisté et traité au stade précoce on peut sauver la personne. "En ce qui concerne l'immunisation, on met l'accent sur la poliomyélite parce que c'est le challenge que nous sommes en train de relever. En 2022, il y avait plus de 500 cas de polio, des enfants devenus handicapés toute la vie et, en 2023, il y a eu 200 cas, 22 cas en 2024. Ces statistiques prouvent que si on continue, on peut éradiquer la polio", a assuré le ministre Roger-Samuel Kamba.

Des progrès dans la vaccination

Le médecin directeur adjoint du Programme élargi de vaccination (PEV), le Dr Augustin Milabyo, exposant sur le niveau de mise en oeuvre des engagements de la Déclaration de Kinshasa du 1er au 3e forum sur la vaccination, a rappelé les engagements pris par la RDC pour la booster. Il s'agit notamment de l'achat par le pays de toutes les doses des vaccins traditionnels, de participer au cofinancement de nouveaux vaccins, de mobiliser les ressources endogènes au niveau des provinces, d'assurer le suivi des activités de vaccination au niveau central et le suivi par les gouverneurs des activités de vaccination dans leurs provinces respectives.

Evaluant ces engagements, le Dr Augustin Milabyo a reconnu que des efforts ont été fournis pour améliorer la vaccination en RDC. "Le gouvernement a décaissé 100% des fonds entre 2020 et 2023 pour l'achat de la totalité des vaccins traditionnels et une partie du cofinancement de 55% pour l'année 2024. Les provinces ont pu mobiliser 3 millions de dollars pour la vaccination depuis la signature de la Déclaration de Kinshasa. Six provinces ont une couverture vaccinale complète supérieure à 50% ; toutes les provinces ont mis en place le Plan Mashako depuis 2022, des réunions de suivi des activités de vaccination ont été organisées aussi bien au niveau central que provincial", a-t-il déclaré.

A côté de ces performances, le médecin directeur adjoint du PEV a indiqué qu'il y a des défis dont le cofinancement et l'insécurité. "Sur un montant de 16 millions deux cent mille dollars pour lequel le gouvernement s'est engagé, le pays s'est acquitté de 8,9 millions. Il reste 6 ,4 millions de dollars", a-t-il fait savoir.

Peu avant, le responsable de la communication du PEV, David Olela, a rappelé les objectifs de la quatrième édition du forum sur la vaccination. L'objectif général étant celui de réaffirmer l'engagement du gouvernement congolais et de ses partenaires à renforcer la vaccination de routine ; la lutte contre la polio, la malnutrition et le cancer du col à travers une approche multisectorielle, inclusive et synergique.

Spécifiquement, il sera notamment question au cours de ce forum d'évaluer le niveau de mise en oeuvre des engagements à tous les niveaux ; de procéder au nouveau Plan Mashako 3.0 et de l'approche MoU dans quelques provinces ; de sensibiliser de nouveau les provinces à identifier les principaux défis liés à la mise en oeuvre de la Déclaration de Kinshasa et du Plan Mashako.