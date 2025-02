Afrique de l'Ouest: Élection d'un nouveau bureau de l'Udofao - Mohamed Dièye élu 1er vice-président

La 11ème Conférence Internationale Annuelle Fiscale de l'UDOFAO s'est tenu les 26 et 27 février courant à Accra (Ghana). A cette occasion un nouveau bureau a été élu avec comme président Samuel Agbeluyi et premier vice-président Mohamed Dièye, non moins président de la Section Fiscale de l'Ordre National des Experts du Sénégal (ONES).

L'Union des Ordres Fiscaux de l'Afrique de l'Ouest (UDOFAO) a félicité chaleureusement l'Ordre National des Experts du Sénégal (ONES) pour son engagement et son leadership dans la gestion des affaires fiscales au sein de la sous-région, aux côtés du Chartered Institute of Taxation of Nigeria (CITN) et du Chartered Institute of Taxation of Ghana (CITG).

L'Ordre National des Experts du Sénégal (ONES) a joué un rôle central dans cette conférence, avec une délégation de haut niveau conduite par son Président, Me Saliou DIEYE, ancien Président de l'UDOFAO et premier Président francophone de l'organisation.

La délégation sénégalaise était composée de Me Mohamed DIEYE ; Me Amate SOW, Secrétaire Général ; Me Ndèye Fatou CISSÉ ; Me Moussa NIANG ; Me Abou Faye SARR ; Me Mariétou NDIAYE ; Mme Fadieye KA BA ; Mme Ndiouck DENE ; M. Cheikh Tidiane DIOUF ; M. Papa Khaly DIEYE

L'implication de l'ONES témoigne du rôle croissant du Sénégal dans les réflexions stratégiques relatives aux politiques fiscales en Afrique de l'Ouest.

Un engagement renouvelé en faveur de la coopération fiscale régionale, lit-on dans un communiqué transmis à la presse, hier jeudi 27 février 2025.

À l'issue de la conférence, l'UDOFAO a réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération régionale en matière de politique fiscale. L'organisation entend promouvoir des stratégies innovantes pour une mobilisation plus efficace des ressources intérieures, essentielles au financement du développement des économies ouest-africaines.

L'UDOFAO s'engage ainsi à poursuivre la modernisation des administrations fiscales pour accroître la performance et la transparence des systèmes fiscaux nationaux ; le développement d'une fiscalité adaptée aux réalités économiques des pays membres ; l'amélioration de la coopération entre les États afin de lutter contre l'évasion fiscale et optimiser la collecte des recettes publiques.

Cette 11e Conférence Internationale Annuelle Fiscale marque une étape cruciale dans la consolidation des politiques fiscales en Afrique de l'Ouest, et pose les jalons d'une gouvernance financière plus efficace et durable pour l'avenir.