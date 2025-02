Sénégal: Culture de la démocratie financière et participative - Les députés en séminaire sur l'Évaluation des Politiques publiques

La 15e législature veut jouer pleinement sa mission de contrôle de l'action gouvernementale notamment l'évaluation des politiques publiques. Ainsi les députés vont participer à un séminaire, ce vendredi 28 février 2025, à la salle de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qui procédera à l'ouverture de la cérémonie.

«Dans le cadre de sa mission d'évaluation des politiques publiques, l'Assemblée nationale organise, à l'intention des députés, un séminaire d'imprégnation et de mise à niveau sur l'évaluation des politiques publiques», informe un communiqué de presse de la Direction de la Communication de l'Assemblée nationale.

L'objectif de ce séminaire, précise la source, «est d'offrir aux parlementaires une bonne compréhension des enjeux, des défis, du cadre conceptuel, des approches méthodologiques ainsi que des expériences locales et internationales de l'Évaluation des Politiques publiques». Pour cela, un Groupe de Travail a été mis en place par le président de l'Assemblée nationale, «qui témoigne d'une prise de conscience des parlementaires des enjeux stratégiques de l'Évaluation des Politiques publiques et de l'éminence du rôle que devra jouer l'Assemblée nationale dans la culture de la démocratie financière et participative», lit-on dans le document.

«A l'issue de ce séminaire, les enjeux et les défis seront cernés par les Parlementaires qui auront été sensibilisés sur le cadre conceptuel et les approches méthodologiques de l'Évaluation des Politique publiques ainsi que sur les expériences locales et internationales, notamment la pratique parlementaires en la matière», indique la même source qui souligne que, Prendront part à ce séminaire, comme experts, l'Association Sénégalaise d'Évaluation, l'ONG 3D, le Forum civil, l'Institut des Politiques Publiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'International Budget Partnership et l'Initiative Prospective Agricole et Rurale.