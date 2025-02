Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a lancé officiellement le Programme d'Amélioration de la Qualité des Services Socio-éducatifs de Protection de l'Enfance (PAQ/SPE), au Centre Polyvalent de Thiaroye situé dans le Centre psychiatrique de Thiaroye.

Ce programme, soutenu par l'Agence italienne pour la Coopération au Développement (AICS), marque un tournant majeur dans la politique du gouvernement sénégalais en matière de protection de l'enfance.

"L'enfance est une période décisive dans la vie de tout être humain. C'est aussi une période de vulnérabilité et de fragilité; une période de défis innombrables à laquelle nous, adultes, devons apporter une attention toute particulière." a déclaré le Ministre Garde des Sceaux dans son discours d'ouverture. L'objectif principal de ce programme est d'offrir à chaque enfant, particulièrement ceux en situation de vulnérabilité, un environnement sécurisé et propice à leur épanouissement. Le Ministre a rappelé que l'enfance est souvent marquée par des défis tels que "la pauvreté, les violences, l'exploitation et les abandons", des réalités qui compromettent le développement des enfants.

"Les injustices sociales, la pauvreté, les violences, l'exploitation et les abandons représentent des réalités cruelles qui affectent durement nos enfants, souvent dans leur propre foyer, mais aussi au sein des institutions censées les protéger," a affirmé le Garde des Sceaux , avant d'ajouter que la protection des enfants n'est pas une responsabilité exclusive des institutions publiques, mais une tâche collective impliquant familles, communautés, société civile et partenaires internationaux.

Le programme PAQ/SPE bénéficie d'un soutien financier de l'Agence italienne pour la Coopération au développement (AICS) à hauteur de trois millions d'euros. Cette subvention permettra de renforcer l'infrastructure existante en construisant trois nouveaux Centres de Premier Accueil à Dakar, Tambacounda et Kolda, et en réhabilitant le Centre Polyvalent de Thiaroye, ainsi que d'autres structures similaires à Saint-Louis, Ziguinchor et Dakar.

"Ce financement servira également à acquérir 19 véhicules pour renforcer la mobilité des services extérieurs. Il permettra aussi de mettre en place un programme ambitieux de formation continue pour les agents, ainsi que de réviser et d'adapter la formation des éducateurs spécialisés au Centre de formation judiciaire." a précisé le Ministre Ousmane Diagne.

L'Italie, à travers ce partenariat, réaffirme son engagement en faveur de la protection des enfants, notamment les filles, qui sont souvent les plus vulnérables aux violences et discriminations. "La coopération entre l'Italie et le Sénégal est un exemple précieux de collaboration fructueuse. Ce projet fait partie d'un engagement commun pour défendre les droits des enfants et créer des systèmes de protection plus performants." a indiqué Mr Giovanni Grandi, Directeur du Bureau de l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement à Dakar

Le programme PAQ/SPE vise à toucher environ 15 000 enfants en danger et/ou en conflit avec la loi. Ce projet ambitieux inclut la création de nouveaux centres, la réhabilitation des structures existantes, ainsi que l'installation de nouveaux services d'Action éducative et de protection sociale en milieu ouvert (AEMO). Le programme met également un accent particulier sur la formation des éducateurs spécialisés pour accompagner au mieux les enfants et faciliter leur réinsertion sociale et professionnelle.

"Le chemin est long, je le sais. Il y a encore beaucoup de défis à relever, mais grâce à notre détermination collective et à l'appui des partenaires, nous parviendrons à bâtir un Sénégal où chaque enfant sera mieux respecté, protégé et épanoui" a déclaré le ministre de la Justice.

Un autre moment fort de cette journée a été l'exposition d'un atelier photo organisé dans le cadre du programme. Les photos, qui mettaient en lumière les filles accueillies au Centre Polyvalent de Thiaroye, témoignent de la résilience des enfants, malgré les défis auxquels ils font face. Ces images ont permis de sensibiliser davantage l'opinion publique à l'importance de la protection des droits de tous les enfants, sans distinction. "Chaque image raconte une histoire, celle d'enfants résilients qui, malgré les défis, sont porteurs d'espoir pour l'avenir," a commenté Mr Giovanni Grandi Directeur de l'Agence Italienne pour la Coopération, soulignant ainsi la dimension humaine et émotive de cette initiative.

Le lancement du programme PAQ/SPE constitue un engagement fort du gouvernement sénégalais, soutenu par ses partenaires internationaux, pour offrir un avenir meilleur aux enfants vulnérables. "Nous sommes en train de poser les bases d'un avenir meilleur pour les enfants du Sénégal,. Ensemble, nous allons continuer à oeuvrer pour la protection et l'épanouissement de chaque enfant, car c'est en agissant collectivement que nous garantissons un futur radieux pour nos jeunes générations", a conclu le ministre Ousmane Diagne.

Ce programme, qui s'inscrit dans les priorités du gouvernement et des Objectifs de Développement Durable (ODD), offre une perspective d'avenir meilleure pour des milliers d'enfants à travers le Sénégal.