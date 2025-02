Tunisie: 900 000 pains jetés quotidiennement au pays

Le gaspillage alimentaire en Tunisie atteint des proportions alarmantes. Selon Mohamed Chokri Rajeb, directeur général de l'Institut National de la Consommation (INC), les Tunisiens gaspillent chaque jour environ 900 000 pains, soit près de 42 kg par famille chaque année. Cette réalité inquiète les autorités et les experts, qui s'efforcent de sensibiliser la population à l'importance de la lutte contre ce fléau.

Un gaspillage coûteux pour les familles

Dans une déclaration à la radio nationale, Mohamed Chokri Rajeb a expliqué que le gaspillage alimentaire domestique représente environ 5 % des dépenses alimentaires totales des familles tunisiennes. Le pain, aliment de base pour de nombreuses familles, est l'un des produits les plus touchés par ce phénomène. « Chaque jour, nous constatons que des millions de pains sont jetés, ce qui engendre un gaspillage de ressources considérables », a-t-il précisé.

Face à cette situation alarmante, le gouvernement tunisien travaille activement sur une stratégie nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Selon Rajeb, cette stratégie devrait être finalisée d'ici octobre 2025. Elle vise à coordonner les actions de tous les acteurs concernés, des autorités publiques aux entreprises privées, en passant par les organisations non gouvernementales.

« Cette initiative s'inscrit dans un contexte mondial où la réduction du gaspillage alimentaire devient une priorité pour les États, dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD) », a-t-il expliqué, tout en ajoutant que le gouvernement tunisien prévoit de mettre en place un plan d'action concret pour lutter contre ce gaspillage, à travers des mesures législatives, mais aussi une série d'actions de sensibilisation à l'échelle nationale.

Une approche globale et inclusive

Poyr sa part, Lamia Abrouk, présidente du cabinet du ministre du Commerce et du Développement des Exportations, a également souligné l'importance de cette stratégie. Elle a précisé que l'objectif est d'intégrer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les comportements quotidiens des Tunisiens. « Cette rencontre est une occasion unique de poser les bases d'une approche globale, qui inclut l'éducation, la sensibilisation et des actions concrètes », a-t-elle déclaré.

Parmi les initiatives envisagées, l'introduction de concepts de lutte contre le gaspillage dans les programmes scolaires, ainsi que la promotion d'une culture de consommation responsable, figurent en bonne place. Lamia Abrouk a aussi mis l'accent sur la nécessité de travailler main dans la main avec les acteurs économiques, afin de faire de la lutte contre le gaspillage un véritable projet national.

Il est à noter que l'Institut National de la Consommation a organisé, ce vendredi, une rencontre médiatique sur le thème du gaspillage alimentaire, en collaboration avec la branche tunisienne de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). Cette rencontre a réuni des experts, des chercheurs spécialisés dans la gestion des ressources alimentaires, ainsi que des représentants d'associations engagées dans la promotion d'une consommation responsable.

Des ateliers et des discussions ont permis de débattre des causes du gaspillage alimentaire en Tunisie et de proposer des solutions adaptées à la réalité locale. Les experts ont souligné que la réduction du gaspillage alimentaire passait également par une meilleure gestion des stocks et une redistribution plus équitable des surplus alimentaires.

Face à l'ampleur du phénomène, la lutte contre le gaspillage alimentaire représente un défi majeur pour la Tunisie. La mise en oeuvre de cette stratégie nécessitera une collaboration étroite entre l'État, les entreprises et la société civile. Mais avec des actions concrètes et une forte mobilisation, il est possible de réduire significativement ce gaspillage, tout en sensibilisant les Tunisiens à une consommation plus responsable.