Tunisie: L'Institut Pasteur du pays se lance dans la production de vaccins à base d'ADN

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a annoncé ce vendredi que l'Institut Pasteur de Tunisie a entamé des recherches pour la production de vaccins à base d'ADN, lors d'une visite sur le terrain effectuée à l'institut.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, en marge de cette visite, le ministre a souligné l'importance pour l'Institut Pasteur de Tunisie de contribuer à garantir l'indépendance nationale dans la production de vaccins et de sérums thérapeutiques. Il a précisé qu'atteindre l'autosuffisance en matière de vaccins et de sérums permettrait de satisfaire les besoins nationaux et d'éliminer la dépendance aux importations.

Le ministre a rappelé que l'expérience de l'Institut Pasteur de Tunisie dans la production de sérums et de vaccins remonte à 1920, ajoutant que l'institut joue un rôle stratégique dans la réalisation de recherches scientifiques à travers ses laboratoires, tout en assurant la production et la fourniture de vaccins et de sérums.

Il a également souligné que la production de vaccins et de sérums par l'institut vise à garantir l'équité en matière de santé en offrant des solutions préventives et thérapeutiques contre les maladies et les épidémies. Le ministre a réaffirmé le soutien du ministère aux efforts des chercheurs de l'institut pour mener à bien leurs travaux scientifiques.

La visite a permis au ministre de découvrir le fonctionnement de l'unité de production de vaccins, les laboratoires de recherche, ainsi que le laboratoire de la rage, tout en explorant la plateforme technologique équipée des dispositifs les plus modernes. Il a également visité l'unité dédiée aux vaccins internationaux, à la lutte contre la rage, ainsi que le laboratoire de haute sécurité « P3 ».

Le ministre a confirmé, à cette occasion, que le ministère soutient l'Institut Pasteur de Tunisie dans sa mission de production de plusieurs types de sérums, en trouvant des solutions aux défis rencontrés, afin de renforcer son rôle tant au niveau régional qu'international. Il a également mis en avant l'ouverture de la Tunisie aux projets de coopération internationale, visant à transférer et exporter des savoir-faire dans les domaines de la recherche scientifique et de la production.

Le ministre a précisé que la politique de santé en Tunisie repose sur plusieurs axes, notamment le renforcement des établissements de santé de premier recours, à travers l'extension des centres de santé de base, et l'installation de 40 unités mobiles dans plusieurs régions.

Il a insisté sur l'importance de la télémédecine pour rapprocher les services de soins des citoyens. Ces avancées s'accompagnent d'une promotion continue de la recherche scientifique, afin de garantir à la Tunisie une souveraineté sanitaire et une indépendance totale en matière de production de vaccins.

Enfin, le ministre a encouragé les cadres et le personnel de l'Institut Pasteur de Tunisie à poursuivre leurs efforts et à intensifier leurs recherches scientifiques, dans le but d'obtenir des résultats de qualité et de contribuer ainsi à l'amélioration du secteur de la santé publique.