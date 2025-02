Ethiopie: La bataille d'Adwa inspire les mouvements anticoloniaux mondiaux - L'ancienne présidente de l'UA, Mme Dlamini-Zuma

Addis Ababa — L'ancienne présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a rappelé l'importance historique de la bataille d'Adwa, qui a incité les Noirs du monde entier à s'engager dans des mouvements anticoloniaux.

La 129e journée de la victoire d'Adwa sera célébrée dans tout le pays sous le thème "Adwa, la victoire du peuple noir".

Cette journée marque la victoire emblématique de 1896, lorsque les forces éthiopiennes ont triomphé des forces coloniales italiennes, assurant leur souveraineté et inspirant les mouvements anticoloniaux mondiaux.

S'adressant à Pulse of Africa, l'ancienne présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, a félicité l'Éthiopie d'avoir conservé son statut de pays non colonisé, ce qui en fait un symbole de la résilience et de l'indépendance de l'Afrique.

"Avant de me rendre à Adwa, permettez-moi de dire que l'Éthiopie est une étoile très brillante sur notre continent, en ce sens qu'elle n'a jamais été colonisée. C'est pourquoi notre capitale est ici, parce que c'est la partie de notre continent qui n'a jamais été colonisée", a-t-elle déclaré.

"La bataille d'Adwa a joué un rôle important à cet égard", a-t-elle déclaré, décrivant la bataille comme une étape importante dans la préservation de l'indépendance de l'Éthiopie et comme une source d'inspiration pour les mouvements anticoloniaux à travers le continent et au-delà.

Elle a également attiré l'attention sur les femmes qui ont fait partie intégrante de la bataille, soulignant que les femmes ont toujours joué un rôle essentiel dans la lutte pour la liberté.

"Si j'ai bien compris, il y avait même des femmes sur place, ce qui montre que les femmes doivent également être présentes dans tous les domaines de l'activité humaine", a-t-elle ajouté.

L'ancienne présidente de l'UA a également établi un lien entre l'histoire de l'Éthiopie et sa résilience culturelle.

"C'est peut-être pour cela que vous produisez ce que vous mangez. Vous produisez du teff et vous mangez du teff. C'est votre repas principal. Le reste, c'est que vous produisez du café et que vous avez introduit le café dans le monde", a souligné Mme Dlamini Zuma.

"Je pense que nous devons être fiers de cette partie de notre continent ; c'est la nôtre, mais nous devons être très fiers de cette partie", a-t-elle ajouté.

Le professeur Ezrah Aharone, fondateur et directeur exécutif du Center of Global Africa, a quant à lui déclaré que la victoire d'Adwa était cruciale, qu'elle symbolisait l'héritage non colonisé de l'Éthiopie et qu'elle avait une profonde résonance au sein de la diaspora africaine.

"La victoire d'Adwa est d'une importance capitale. L'Éthiopie est fière de son héritage et n'a jamais été colonisée", a-t-il déclaré.

Il est intéressant de noter que John C. Robinson est un Africain de la diaspora qui est venu en Éthiopie et a joué un rôle clé dans la collaboration avec l'armée de l'air éthiopienne et dans la création de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines.

M. Aharone s'est montré enthousiaste à l'idée de continuer à renforcer ces liens industriels, soulignant les relations croissantes entre l'Éthiopie et la communauté africaine mondiale.