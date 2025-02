Sénégal: Accompagnement des micros, petites et moyennes entreprises post Covid-19 le P2R, un programme aux résultats tangibles

Lancé en avril 2021 et prévu jusqu'en mars 2025, le Programme de Résilience et de Relance des Micro-entreprises et des Petites et Moyennes Entreprises (P2R) a surpassé ses objectifs initiaux en accompagnant 274 entreprises, contre les 250 prévues, avec une forte inclusion des femmes (48,9 % contre 30 % ciblés) et des jeunes (35 % contre 20 % visés).

Le programme dont la cérémonie de clôture s'est déroulée hier, jeudi 27 février 2025, à Dakar, a permis de renforcer les capacités des entreprises à travers des formations en hygiène, marketing digital, transformation artisanale du cuir et des aliments, et a accompagné plusieurs laboratoires vers leur accréditation. Par ailleurs, il a promu des innovations ayant bénéficié à des centaines d'acteurs économiques répartis dans les 14 régions du pays.

En matière de financement, plus d'une trentaine d'entreprises ont été soutenues dans l'élaboration de leurs plans d'affaires, parmi lesquelles huit ont obtenu des accords de financement s'élevant entre 5 et 200 millions de FCFA. Parallèlement, plus de 200 entreprises ont reçu des appuis sous forme d'équipements spécifiques adaptés à leurs besoins dans des secteurs clés comme l'agroalimentaire, la santé, la logistique et l'artisanat.

Des projets structurants et innovants

Parmi les réalisations majeures du P2R, l'installation d'une souffleuse de bouteilles en plastique PET à Kolda constitue une avancée significative. Cette infrastructure, capable de produire jusqu'à 1 000 unités par heure, permet aux entreprises locales de conditionner jus, huiles, produits laitiers et cosmétiques, tout en facilitant l'approvisionnement en emballages des MPME de cinq régions du Sénégal, ainsi que de la Gambie et de la Guinée-Bissau.

Le programme a également contribué à la mise à niveau de six laboratoires d'analyses médicales et physico-chimiques en vue de leur conformité aux normes ISO 17025 et ISO 15189, dépassant ainsi l'objectif initial de cinq laboratoires. Cet accompagnement s'est traduit par la mise en oeuvre de plans d'action sur mesure, l'acquisition d'équipements modernes et la formation des techniciens spécialisés.

L'innovation technologique a également été au coeur du P2R, avec l'identification et l'accompagnement de cinq projets novateurs dans des secteurs variés tels que l'agroalimentaire, la cosmétique et la production industrielle. Au nombre de ces initiatives figurent en bonne place la mise au point de ferments lactiques pour améliorer la conservation du poisson et du lait ; le développement de farines enrichies à base de céréales locales ; et l'industrialisation de la transformation des fraises au Sénégal.

Un impact durable sur l'écosystème entrepreneurial

Procédant hier, jeudi 27 février 2025, à Dakar, à la cérémonie de clôture du P2R, le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Seydina Aboubacar Ndiaye, a tenu à rappeler les défis rencontrés par les entrepreneurs face à un choc économique sans précédent, soulignant que l'engagement de l'Union européenne a été décisif pour permettre aux entreprises de surmonter cette crise.

A ce propos, dira-t-il : « Les entreprises ont traversé une période extrêmement difficile. Grâce au soutien de l'Union européenne et à la mise en oeuvre rigoureuse du P2R par l'ONUDI, nous avons pu apporter des solutions concrètes et durables. Nous avons assisté à une montée en puissance de l'entrepreneuriat local, favorisée par des formations, des financements et des innovations structurantes. »

Le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal a salué l'impact significatif du Programme de Résilience et de Relance (P2R) sur le tissu entrepreneurial sénégalais. Il a rappelé l'engagement de l'Union européenne en faveur d'un développement économique inclusif et durable, soulignant les résultats remarquables du programme, notamment le dépassement des objectifs initiaux, l'inclusion renforcée des femmes et des jeunes, ainsi que le soutien concret aux MPME à travers des financements et des innovations.