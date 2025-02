Guinée: Condamnation de Kassory Fofana - « Nous allons exercer tous les recours », promet son avocat Maître Sidiki Bérété

Suite à la décision du président de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) condamnant l'ancien premier ministre Docteur Ibrahima Kassory Fofana, son avocat Maître Sidiki Bérété n'a pas manqué de réagir. Pour lui, les décisions contenant ce dossier, sont des décisions taillées sur mesure.

Cet avocat a estimé également que ce sont des décisions au service des hommes de coup d'État.

<< Kassory croit à son innocence, donc, ce sont des décisions taillées sur mesure. Et c'est pour les petites périodes de la transition. Ce sont des décisions au service des hommes de coup d'État. C'est regrettable, nous allons exercer tous les recours, la paix, le pouvoir etc. La force restera la loi et nous croyons à la loi. Je crois que les magistrats doivent faire l'amende honorable pour sauver le peuple de Guinée, appliquer la loi, la respecter et respecter la dignité des citoyens. On ne peut pas servir une transition en tripatouillant la loi, et en rendant les décisions aussi laid. Kassory ne mérite pas ça, mais il n'est pas seul, ce sont tous ceux qui peuvent être candidats potentiels en Guinée >>, a dénoncé l'avocat.

Il ajoute en indiquant que c'est pas avec les armes qu'on peut gouverner une nation.

<< C'est pas avec les armes qu'on peut gouverner une nation, il faut joindre l'outil à l'agréable, joindre les bâtons et les carottes. Chacun à intérêt à ce qu'on joue à l'apaisement. Kassory va relever appel, et nous s'en remettons à la sagesse divine, parce qu'il n'y a plus d'espoir à la justice >>, a-t-il déclaré.

Il conclut en laissant entendre qu'ils vont résister leurs recours, tout en indiquant qu'avant la transition, il y avait un autre au pouvoir, et après cette transition, il y en aura un autre également, car dit-il tôt au ou tard, il y aura une personne qui respectera le peuple de Guinée et ses citoyens.