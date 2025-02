Guinée: L'Imam Mamadou Diouldé Baldé parle des recommandations du mois saint de Ramadan

Dans quelques heures, les fidèles musulmans de Guinée et d'ailleurs accueillerons le mois saint de Ramadan 2025. Un mois de jeûne, de pardon et de pénitence.

Ce mercredi 26 février 2025, nous avons rencontré Mamadou Diouldé Baldé, premier imam de la mosquée Nour située à Behanzin dans la commune de G'bessia qui nous a parlé de ce mois avant d'expliquer les recommandations faites pour ce jeûne.

Ce premier responsable de cette mosquée a entamé en affirmant que le musulman doit accueillir ce mois avec joie.

<< Avant tout d'abord, nous souhaitons le tout puissant Allah que ce mois béni de Ramadan nous trouvent en bonn e santé. L'année passée, nous étions ici avec beaucoup de personnes, mais cette année avec le destin, ils ne sont plus avec nous. Nos ancêtres à l'heure temps, leur souhait était d'avoir six (6) mois de jeûnes tellement qu'ils savaient le bonheur qui s'y trouvait dans ce mois. Donc, le musulman doit accueillir ce mois avec joie et savoir les récompenses que Dieu lui récompensera après avoir jeûné >>, a indiqué l'imam.

Il renchérit en expliquant les différentes recommandations auxquelles le musulman doit s'adapté pour bien accomplir son devoir religieux pendant ce mois de Ramadan.

<< La première des choses, c'est de demander à Allah de lui faciliter de jeûner, et après le jeûne qu'il lui accepte également ce qu'il a jeûné. Si le mois le trouve, qu'il sache que c'est le mois le plus béni parmi les 12 mois de l'année. C'est dans ce mois que Dieu a descendu le saint coran. C'est dans ce mois également, si toi le musulman tu obtiens les bénédictions de la nuit de Laïlatoulgadr, tu es plus que quelqu'un qui a obéi à Allah pendant mille (1.000) mois. Si le musulman voit venir ce bonheur, il doit être content et se préparer pour l'accueillir en faisant ce que Dieu a recommandé. En plus le musulman doit chercher à savoir comment jeûner ce mois saint ? Qu'est-ce qui doit être fait pour l'accueillir ? Pour ne pas chercher uniquement sucre et riz ? De savoir aussi qui doit obligatoirement jeûner, et qui sont permis de manger dans le mois ? >>, a-t-il fait savoir.

Nous y reviendrons