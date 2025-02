Guinée: Fin du Forum du Dialogue Citoyen

Le Forum du Dialogue Citoyen a été clôturé ce jeudi 27 février 2025 à Conakry. Après trois jours d'activités, les organisateurs déclarent avoir réuni près de 305 citoyens.

Docteur Sékou Koureissy Condé, l'un des organisateurs a fait savoir qu'ils ont eu à partagé 500 lettres pour demander aux guinéennes et guinéens de se retrouver.

<< C'est un sentiment de bonheur, parce que pendant trois jours, en tant que simples citoyens, nous avons pu réunir près de 305 citoyens. Nous avons partagé plus de 500 lettres pour demander aux guinéennes et guinéens de se retrouver au-delà de toutes les divergences et au-delà de toutes les difficultés également, et de se dire que nous sommes guinéens. Et la preuve à été donnée ici pendant trois jours, que les guinéens savent se retrouver, se mettre au-dessus de leurs différentes opinions et de se parler. Donc, ce model est cet exemple qui doit être relayé par les acteurs politiques, de la société civile, et les acteurs gouvernementaux >>, a préconisé Dr Condé.

Il ajoute en soulignant que le guinéen est inquiet quand on le parle des politiciens.

<< Le guinéen est inquiet quand on le parle des politiciens. La citoyenneté est un espace pour tous notamment rapport à l'acquisition de la carte d'identité nationale, le passeport ainsi de suite. Elle est aussi une manifestation pure pour un pays. L'environnement économique d'un pays, c'est la citoyenneté. Moi je suis porteur de paix pendant 25 ans. Donc, l'association qui a organisée ce Forum mérite d'être remercier. Toutes les organisations religieuses et de la société civile étaient représentées ici. Nous les citoyens, nous devons donner des garanties aux uns et aux autres par rapport à la peur >>, a-t-il lancé.

Il clôt ses propos en remerciant l'ensemble des partis politiques qui les ont fait confiance.