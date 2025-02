Congo-Brazzaville: Politique nationale de l'emploi - Recyclage des inspecteurs d'académie

Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Robin Pascal Ongoka, a co-presidé le 26 février à Brazzaville, avec Gloria Ondako Oket, coordonnatrice nationale du Bureau international du travail (BIT), l'ouverture des travaux de l'atelier de formation des inspecteurs académiques et des conseillers sur le cadre intégré de la politique nationale de l'emploi.

Le séminaire de trois jours a pour objectif de renforcer les capacités des inspecteurs d'académie et des conseillers en emploi de la République du Congo pour une meilleure compréhension et la mise en oeuvre de la politique nationale d'emploi afin de contribuer efficacement à la promotion de l'emploi, de l'emploi décent et au développement du marché du travail.

Il s'inscrit dans le cadre du Projet de développement intégré de chaînes de valeurs agricoles (Prodivac) et a été financé par la Banque africaine de développement. La formation permettra donc aux inspecteurs académiques et aux conseillers d'emploi de jouer leur rôle fondamental pour la mise oeuvre de la politique nationale de l'emploi.

Au Congo, les politiques de l'emploi recouvrent les interventions publiques sur le marché du travail et ont pour objectif d'en améliorer le fonctionnement, d'accroître et préserver l'emploi ainsi que de réduire le chômage et les discriminations à l'embauche.

C'est ainsi que durant les travaux, les inspecteurs d'académie et les conseillers en emploi s'attèleront sur les concepts clés du marché du travail tels que l'emploi, le cadre intégré des politiques socio-économiques, le travail, le chômage et le sous-emploi. Il est question pour « ces participants de comprendre le fondement, les objectifs et les processus d'élaboration de la politique nationale de l'emploi et de la formation », a indiqué Robin Pascal Ongoka.

Au terme de cette séance de travail, l'appréhension des concepts clefs par les inspecteurs d'académie et les conseillers en emploi améliorera leurs compétences en matière d'analyse et d'élaboration des plateaux ainsi qu'une mise en oeuvre des plans d'action opérationnels pour une meilleure interlocution et une gestion efficace du marché du travail.

« Ce renforcement des capacités, pour nous, est vraiment crucial dans le contexte où l'on recherche à formaliser son économie, à mieux gérer les transitions vers des marchés du travail plus inclusifs et humanitaires », a rappelé le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture.