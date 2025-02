Congo-Brazzaville: Sécurité civile - Une collaboration entre les différents acteurs est cruciale pour une réponse efficace

Le commandement de la sécurité civile va célébrer, le 1er mars à Brazzaville, la Journée mondiale de la sécurité civile. Prélude à cet événement, une causerie-débat autour du thème « La protection civile, gage de sécurité pour la population » a été organisé, le 28 février à son siège.

Le thème de la causerie-débat a été développé par le lieutenant-colonel Romaric Mengue-Matondo, directeur de l'Administration et du personnel, point focal auprès de l'Organisation internationale de la protection civile (OIPC). Parlant de ses missions qui incluent quatre dimensions dont la prévention des risques : identifier et sensibiliser les citoyens et les intervenants potentiels pour la population ; la préparation : former et sensibiliser les citoyens et les intervenants aux comportements à adopter en cas de crise ; intervention : mobiliser les ressources nécessaires pour répondre rapidement et efficacement aux situations d'urgence ; rétablissement : aider les communautés à se remettre des impacts des catastrophes et reconstruire.

La protection civile, a indiqué le point focal auprès de l'OIPC, est souvent confondue à la sécurité civile, alors qu'elle se concentre spécifiquement sur la protection des personnes et des biens en cas de catastrophe. La sécurité civile, quant à elle, englobe un cadre plus large, incluant la sécurité publique et la gestion des risques à long terme.

Le lieutenant-colonel Romaric Mengue-Matondo a laissé entendre que la protection civile implique une multitude d'acteurs, notamment les gouvernements qui établissent les politiques et les réglementations en matière de sécurité civile; les services d'urgence comprenant les pompiers, les ambulanciers, les forces de l'ordre qui eux interviennent directement lors des crises; les organisation non gouvernementales et les bénévoles qui apportent un soutien essentiel lors des interventions et des opérations de secours. Enfin, en ce qui concerne la population, chaque citoyen a un rôle à jouer dans la protection civile, que ce soit par la sensibilisation ou par la participation à des formations.

Pour preuve, a-t-il dit, la collaboration entre les différents acteurs est cruciale pour une réponse efficace. Une coordination adéquate permet de maximiser les ressources et d'assurer une intervention rapide et organisée.

Célébré chaque année le 1er mars par l'OIPC, la Journée mondiale de la sécurité civilea pour objectifs de sensibiliser le public à l'importance de la protection civile et aux mesures de prévention contre les catastrophes ; de rendre hommage aux acteurs de la protection civile (secouristes, pompiers, forces de l'ordre, personnel médical, bénévoles, etc.) ; d'encourager la préparation et la résilience face aux risques majeurs tels que les tremblements de terre, les incendies, les inondations et les pandémies ; de favoriser la coopération internationale en matière de gestion des urgences et de secours ; de promouvoir l'éducation et la formation aux premiers secours et aux plans d'urgence.

Concluant son propos, le lieutenant-colonel Romaric Mengue-Matondo a souligné que ces exemples montrent comment les actions de la protection civile impactent directement la sécurité de la population. En mettant l'accent sur la prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement, la protection civile contribue à réduire les risques et à protéger les vies humaines face aux crises. Elle est donc un gage de sécurité pour la population. Il est essentiel que chaque acteur, qu'il soit gouvernemental, associatif ou citoyen, s'engage activement dans cette démarche pour renforcer la résilience collective face aux défis futurs.

Après un jeu de questions/réponses avec l'animateur de la causerie-débat, le lieutenant-colonel Romaric Mengue-Matondo, les participants et les différents partenaires invités ont eu à se faire une idée de la réalité sur le terrain...