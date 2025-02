Tunisie: Une approche porteuse

Ceux parmi les chroniqueurs et les pseudo-experts qui essaiment sur les réseaux sociaux, critiquant quotidiennement la politique économique suivie en Tunisie depuis l'avènement du processus du 25 juillet 2021 et se contentent de produire de petites phrases assassines qui ne surprennent plus personne, sans avoir l'objectivité et l'honnêteté intellectuelle de prouver leurs accusations gratuites, devraient s'excuser auprès des Tunisiens d'avoir commis le sacrilège de les avoir floués et trompés à volonté.

En effet, le déroulement de l'actualité politique et économique nationale prouve que les promesses faites par le Président Kaïs Saïed quant à l'instauration d'une nouvelle approche de la coopération avec les pays frères et amis, sans abandonner ou tourner le dos aux partenaires traditionnels de notre pays, commencent à porter leurs fruits.

La signature d'un accord de coopération de grande envergure dans le domaine de la santé entre la Tunisie et la Chine, la signature aussi d'un mémorandum d'entente tuniso-chinois sur la mise en oeuvre de la cité médicale des Aghlabides à Kairouan et la finalisation de l'accord relatif à l'importation pour la SNT de trois cents autobus de transport public auprès de nos partenaires chinois constituent autant d'indicateurs sur le démarrage de la politique de diversification des échanges commerciaux et d'investissement de la Tunisie avec de nouveaux pays qui s'imposent, de jour en jour, sur la scène internationale comme d'importantes puissances. En effet, la nouvelle orientation adoptée mise sur la collaboration avec ces pays dans le but de tirer profit des opportunités de croissance qu'ils offrent au nôtre en cette étape où la machine économique nationale commence à redémarrer.

Le Chef de l'Etat ne cesse d'insister, à chaque fois qu'il rencontre le Chef du gouvernement ou les ministres concernés par le dossier de la coopération, sur l'urgence de diversifier nos rapports de coopération bilatérale et aussi multilatérale. Tout en adoptant une approche qui asseoie ces relations sur la base des rapports qui respectent notre droit à une décision indépendante et souveraine. Loin des anciennes pratiques où certaines parties nous imposaient leurs diktats et nous obligeaient à accepter leurs conditions.

De surcroît, l'approche tunisienne en matière de coopération avec le monde ne se limite pas à la dimension uniquement nationale. Elle couvre plutôt les pays d'Afrique que la Tunisie invite régulièrement à l'adoption d'une vision intégrationniste, de manière à ce qu'ils puissent traiter avec l'Europe ou la Chine, à titre d'exemple, en tant qu'ensemble uni et solidaire. Avec la possibilité de faire entendre leurs voix et de faire prévaloir leurs approches.