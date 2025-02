Tunisie: L'Institut national de musique et de danse sauvé - Amina Srarfi lance les travaux de restauration

Ce vendredi matin, la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a effectué une visite au siège de l'Institut national de musique et de danse, situé rue de Paris à Tunis. L'objectif de cette visite était d'évaluer l'état préoccupant des infrastructures de l'institution, de suivre les conditions de travail sur place et de vérifier la gestion administrative, en présence de plusieurs responsables du ministère.

Au cours de cette visite, la ministre a parcouru les différentes salles de l'Institut, qui portent les noms des plus grandes personnalités du domaine musical et artistique, ainsi que des fondateurs de l'établissement. Elle a pu constater les dégradations importantes des infrastructures, notamment des fissures et des détériorations au niveau des murs et des plafonds.

À l'issue de cette inspection, Amina Srarfi a présidé une réunion de travail visant à déterminer les principales interventions urgentes pour restaurer le bâtiment, en tenant compte de sa valeur artistique, historique et culturelle. Ce bâtiment représente un témoignage important de l'évolution du mouvement artistique musical en Tunisie depuis l'indépendance et joue un rôle crucial dans la formation des talents et leur épanouissement académique.

Dans ce cadre, la ministre a donné son feu vert pour le lancement immédiat d'une étude de terrain pour les travaux de restauration. Elle a également insisté sur l'engagement du ministère à améliorer les infrastructures des établissements culturels sous sa tutelle.

La réunion a aussi abordé les préoccupations relatives à la formation dans le secteur de la musique, ses perspectives de développement, ainsi que les moyens de valoriser les programmes pédagogiques pour améliorer le niveau musical et éducatif des diplômés de l'Institut, selon le communiqué officiel du ministère des Affaires culturelles.