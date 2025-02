Tunisie: David Lynch à la cinémathèque - Une immersion dans son univers fascinant

Un des plus grands maîtres du cinéma a, récemment, tiré sa révérence. David Lynch (1946-2025), dont l'univers est autant fascinant qu'intrigant, était à l'honneur lors d'une rencontre organisée par la Cinémathèque tunisienne jeudi 27 février.

Intitulée «Immersion dans l'univers de David Lynch», cette soirée spéciale a permis de revisiter l'oeuvre du cinéaste avant la projection du documentaire David Lynch: The Art of Life. La rencontre, qui s'est tenue à 16h30 à la salle Sophie Golli de la Cité de la culture, a rassemblé cinéphiles et admirateurs du réalisateur. L'événement a offert une plongée dans l'univers étrange et envoûtant de Lynch, explorant les thèmes récurrents de son oeuvre, entre mystère, rêve et cauchemar.

Puis, le public a pu découvrir «David Lynch: The Art Of Life» (2017), un documentaire réalisé par Olivia Neergaard-Holm, Rick Barnes et Jon Nguyen. Ce film a offert un regard intime sur les années de formation du cinéaste, mêlant ses souvenirs personnels à ses oeuvres plastiques et musicales. De son enfance en Amérique à son passage marquant par Philadelphie, Lynch y dévoilait les racines de son imaginaire si singulier.

Un héritage cinématographique inestimable

Né le 20 janvier 1946 à Missoula, David Lynch a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma avec ses dix longs métrages, réalisés entre 1977 et 2006. Parmi ses films cultes, on retrouve : Eraserhead (1977), oeuvre expérimentale marquante, Elephant Man (1980), drame bouleversant, Blue Velvet (1986), un thriller hypnotique, Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992), prolongement de la série culte, Mulholland Drive (2001), chef-d'oeuvre du cinéma onirique...

Récompensé par de nombreux prix prestigieux, Lynch a notamment reçu la Palme d'or au Festival de Cannes en 1990 pour Sailor et Lula et le Lion d'or à la Mostra de Venise en 2006 pour l'ensemble de sa carrière. En 2019, il avait enfin décroché un Oscar d'honneur pour sa filmographie exceptionnelle.

Disparu le 16 janvier 2025 à Los Angeles, David Lynch laisse derrière lui un héritage artistique incommensurable, non seulement en tant que cinéaste, mais aussi en tant que peintre, musicien et photographe.