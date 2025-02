Angola: La présidente du Parlement souligne le rôle de la Constitution dans l'affirmation de l'identité nationale

Luanda — La présidente de l'Assemblée Nationale (Parlement angolais), Carolina Cerqueira, a considéré vendredi la promulgation, il y a 15 ans, de la Constitution, comme une étape indélébile dans l'histoire politique et juridique de l'Angola, affirmant l'identité nationale et l'engagement dans la consolidation de l'Etat de droit.

Intervenant à l'ouverture du colloque sur "Le Parlement et Constitution", elle a souligné les différentes initiatives, publiques et privées, qui ont été réalisées dans le but d'évaluer l'importance et la contribution de la Constitution dans la consolidation des institutions souveraines et dans la réaffirmation de l'État angolais dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine.

La parlementaire a donc souligné que les députés constituants ont laissé un héritage qui sera toujours présent dans la construction de l'État angolais et leur a rendu hommage.

« Et c'est dans ce sens que l'Assemblée nationale, assumant le pouvoir constituant originel à la suite des élections législatives de 2008, a approuvé en 2010 la Constitution en vigueur, un acte qui ne peut manquer d'être associé aux célébrations du 50ème anniversaire de l'Indépendance nationale », a-t-il affirmé.

Carolina Cerqueira a affirmé que le Parlement est obligé de le faire en tenant dûment compte du rôle qu'il joue, en tant qu'épicentre de la démocratie représentative et de la justice.

Elle a ajouté qu'un autre aspect digne d'attention est le fait que les 15 ans de validité de la Constitution surviennent l'année où l'Angola célèbre le Jubilé de son Indépendance.

Pour cette raison, elle a dédié un « juste » hommage à tous les législateurs qui, au cours de ces 50 ans, ont travaillé comme représentants du peuple dans des circonstances politiques défavorables, provoquées par le conflit postindépendance, mais qui ont toujours maintenu haut le symbole de la démocratie et de la paix, qui est une conquête non négociable et qui doit être pérenne.

"C'est pour cette raison que ce colloque fait partie d'un vaste programme d'activités parlementaires commémorant une référence historique si importante dans le processus d'émancipation politique des Angolais et a la particularité d'être un moment unique de réflexion sur le rôle du Pouvoir législatif dans l'Histoire constitutionnelle de l'Angola moderne, conscients des défis pressants d'un avenir que nous voulons de progrès, d'équité et de développement", a-t-elle déclaré.