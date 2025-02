Angola: Le PR à Windhoek pour les funérailles de Sam Nujoma

Windhoek — Le chef de l'État angolais, João Lourenço, est arrivé ce vendredi dans la ville de Windhoek, pour participer aux funérailles du premier président de la Namibie, Sam Nujoma, décédé le 8 février, à l'âge de 95 ans.

Les cérémonies funéraires du « Père fondateur de la nation namibienne » ont lieu ce vendredi au Stade de l'Indépendance, avec des éloges et des discours de différentes entités nationales et régionales, et samedi, la dépouille mortelle de Sam Nujoma sera inhumée au Tombeau des Héros, à la périphérie de Windhoek.

Pour faire ses adieux au président Sam Nujoma, plusieurs chefs d'État et de gouvernement devraient converger vers la capitale namibienne, en plus de délégations de haut niveau venues de différents pays du monde.

Il convient de noter qu'immédiatement après avoir appris le décès de Sam Nujoma, le Président de la République a présenté ses condoléances au peuple namibien, soulignant sa contribution à la construction d'une « nation forte et démocratique ».

Dans le message, João Lourenço, qui préside actuellement l'Union africaine (UA), a souligné que Sam Nujoma « a utilisé toutes ses énergies et ses expériences pour construire une nation forte et démocratique », avec des bases solides sur la voie du progrès, de la prospérité et du bien-être du peuple namibien.

Le premier président de la Namibie est décédé à l'âge de 95 ans dans la capitale du pays après trois semaines d'hospitalisation.

Considéré comme un héros de l'indépendance namibienne, l'ancien leader de la lutte armée devenu président est resté au pouvoir pendant quinze ans, sous la bannière de la SWAPO, le parti qu'il a cofondé en 1960. Sam Nujoma a été le premier président de la Namibie indépendante en 1990. Après avoir effectué trois mandats consécutifs, il a quitté le pouvoir en 2005, à l'âge de 75 ans.

Il est considéré comme l'architecte de l'indépendance de la Namibie, qui, après avoir été sous domination allemande, est restée sous contrôle sud-africain après la Première Guerre mondiale jusqu'en 1990. Connu pour ses positions radicales, il s'est efforcé d'unifier une population de deux millions d'habitants issus d'une douzaine de groupes ethniques différents que l'apartheid avait divisés.

Sam Nujoma a également refusé de créer une commission chargée d'examiner les atrocités commises pendant le conflit entre la Swapo et les escadrons de la mort pro-sud-africains, intégrant finalement ces anciennes unités dans les rangs de l'armée et de la police.

Nujoma, une figure clé de la lutte du pays pour l'indépendance, est connu pour son dévouement inlassable à la cause de la liberté et pour son leadership dans l'influence de la démocratie namibienne.

Il a été officiellement reconnu comme le « Père fondateur de la nation namibienne » par une loi du Parlement en 2005. Sam Nujoma est également honoré en Angola, en raison des relations historiques qui unissent les deux pays et les deux peuples.

Relations historiques

L'Angola et la Namibie ont établi des relations diplomatiques le 18 septembre 1990, et les deux pays disposent d'ambassades avec des chancelleries installées dans leurs capitales respectives (Luanda et Windhoek) et de consulats.

Il existe des accords de coopération entre les deux États dans divers domaines, notamment l'exemption de visa, la défense et la sécurité, l'industrie, le commerce, l'énergie et l'eau, la pêche, le tourisme et les transports.

Un accord bilatéral sur la circulation des personnes et des biens, signé en 1992, est également en vigueur, qui prévoit, entre autres aspects, la libre circulation des Angolais et des Namibiens dans un rayon de 60 kilomètres le long de la frontière. Les deux partis au pouvoir (MPLA et SWAPO) coopèrent depuis la lutte de libération des deux peuples, qui ont proclamé leur indépendance en 1975 (Angola) et 1990 (Namibie).