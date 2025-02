Dakar — Les Bureaux des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS) et pour l'Afrique centrale (UNOCA) ont organisé du 26 au 27 février 2025, à Dakar, un atelier sur le renforcement de la coexistence pacifique entre les agriculteurs et les éleveurs, et la bonne gestion de la transhumance.

Plus d'une trentaine participante(e)s de plusieurs pays de ces deux sous-régions, dont des membres des organisations de la Société civile, ainsi que des représentants de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), de la Commission Climat pour la région du Sahel, NORCAP, de l'Organisation des Nations Unies et des partenaires techniques et financiers, ont pris part à cet atelier.

A la cérémonie d'ouverture, le Représentant spécial du Secrétaire-général des Nations Unies et Chef d'UNOWAS, Leonardo Santos Simão, a rappelé l'importance de l'atelier, soulignant qu'il « offre une occasion unique de réfléchir et de relever l'un des défis les plus critiques de notre époque : favoriser une coexistence pacifique, des moyens de subsistance durables et une prospérité partagée entre agriculteurs et éleveurs ».

Il a ensuite indiqué que « la transhumance transfrontalière pose d'importants défis en matière de gouvernance, en particulier lorsque les systèmes fonciers et les cadres réglementaires ne sont pas bien structurés. Si elles ne sont pas correctement gérées, ces tensions peuvent dégénérer en menaces sécuritaires plus larges, affectant la cohésion sociale et la stabilité régionale ».

Les discussions ont mis en lumière la complexité et l'interdépendance des interactions entre éleveurs et agriculteurs, tout en soulignant les multiples facteurs qui influencent ces dynamiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les participants ont également abordé des enjeux majeurs tels que la compétition pour l'accès aux ressources naturelles (terres, eau, pâturages), les migrations saisonnières du bétail et les politiques de gestion foncière rurale, qui façonnent non seulement ces interactions, mais aussi la gouvernance régionale.

Les échanges ont permis l'élaboration d'un plan de travail de la Communauté de Pratique sur les Dynamiques Agriculteurs-Éleveurs en Afrique de l'Ouest et du Centre a été adopté. Ce plan définit avec précision les objectifs de la « Communauté » ainsi que les principaux axes thématiques à explorer. Il comprend également des actions prioritaires, des activités spécifiques, un calendrier de mise en oeuvre, les partenaires impliqués, ainsi que des mécanismes de suivi et d'évaluation.

Par ailleurs, les participants ont formulé des recommandations visant à promouvoir la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs, et à prévenir les conflits liés à l'accès aux ressources et à la mobilité du bétail. Ils ont, entre autres, préconisé une harmonisation des approches de la CEDEAO et de la CEEAC, en mettant l'accent sur des priorités stratégiques telles que le développement d'une agriculture résiliente, la diversification économique, les dynamiques géopolitiques et le financement durable.