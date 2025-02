Tunisie: L'INP dévoile 30 artefacts découverts sur le site de Zama, annonce une exposition itinérante d'objets archéologiques à Rome

TUNIS — Une collection de 30 artefacts, faisant partie d'objets archéologiques découverts sur le site de Zama Regia dans le gouvernorat de Siliana, a été présentée, vendredi, au Musée du Bardo à Tunis.

L'Institut national du patrimoine (INP), placée sous la tutelle du ministère des Affaires Culturelles, a organisé une conférence de presse au cours de laquelle a été dévoilé un échantillon d'objets mis à jour sur le site de Zama Regia et les résultats scientifiques des fouilles réalisées sur des étapes à partir 1996.

Cet évènement a eu lieu en prévision d'une exposition itinérante des objets archéologiques découverts sur le site de Zama, qui sera organisée sur cinq mois, du 5 juin au 5 novembre 2025, dans la Capitale italienne Rome.

Le directeur général de l'INP, Tarek Baccouche, a souligné la haute valeur archéologique et scientifique de la variété d'artefacts découverts dont des sculptures et des instruments rituels utilisés dans les rites religieux à l'intérieur des temples antiques. Les artefacts dévoilés font partie d'une large collection datant de différentes époques, -avant et après J.C-, composée de temples et de lieux de culte et qui témoignent de la richesse de la vie religieuse, culturelle et sociale dans l'ancienne Zama

Bien qu'elle soient découvertes entre 2001 et 2006, cette collection d'artefacts est dévoilée au public pour la première fois, a fait savoir Bacchouche indiquant que les récents inventaires et recherches documentaires ont permis de les identifier et de les classer avec précision.

Exposition itinérante de cinq mois à Rome

En partenariat avec le Parc archéologique du Colisée (Rome), l'INP organisera une exposition itinérante, à Rome du 5 juin au 5 novembre 2025, qui comprendra d'importants objets archéologiques découvertes sur le site de Zama Regia. Avant leur exposition à Rome, certains objets feront l'objet d'une restauration minutieuse en Italie, entre mars et mai prochains, a fait savoir Baccouche ajoutant qu'un catalogue de l'exposition sera également publié.

Le directeur du Laboratoire de conservation et de restauration des Collections Culturelles, Mohamed Badii Bidouh, a souligné que la restauration des collections archéologiques mises à jour sur le site de Zama, - dont certaines pièces en terre cuite ou en marbre-, nécessite une étude minutieuse de leurs composantes. Il a annoncé que la restauration sera faite dans les laboratoires italiens par des équipes tunisiennes et italiennes, à travers l'usage d'une technologie de pointe tels que la numérisation par Intelligence Artificielle et les techniques d'impression en 3 Dimensions.

La directrice Directeur de la Division de l'Inventaire Général et des Etudes à l'INP, Samira Shili, a expliqué que le site de Zama d'origine numide a subi l'influence de la civilisation punique puis carthaginoise jusqu'à l'époque romaine ce qui en fait un témoin du chevauchement des civilisations en Tunisie. Les 30 artefacts dévoilés appartenant à différentes époques et représentent de multiples aspects de la vie religieuse et culturelle à Zama. Parmi les pièces les plus importantes découvertes figurent des statuettes représentant des divinités de l'époque païennes, ainsi que des vases en poterie et divers des instruments qui renseignent sur le mode de vie de l'époque.

Elle a souligné que les fouilles sur le site de Zama ont été effectuées sur des étapes dans le cadre d'expéditions archéologiques entamées en 1996 ce qui a conduit à l'accumulation de découvertes au cours des dernières décennies. Selon elle, « ces découvertes ont une grande importance dans la promotion de la recherche scientifique et offrent une meilleure compréhension de l'histoire de la région ».

Aperçu sur la coopération archéologique tuniso-italienne

L'exposition de Rome devra contribuer à "faire connaître le patrimoine archéologique national et renforcer la coopération avec les institutions culturelles internationales", a annoncé le Directeur général de l'INP, faisant savoir que son institution "oeuvre à renforcer son partenariat avec d'autres pays comme la France, l'Allemagne, les États-Unis et le Canada à travers 17 accords de coopération internationale dans les domaines de la recherche archéologique et de la restauration.

Cette exposition devra offrir davantage de visibilité pour le patrimoine national surtout que le pays possède une large et importante collection d'objets archéologiques qui attire la convoitise des chercheurs et experts internationaux, a-t-il ajouté.

Tarek Baccouche a présenté l'accord de coopération archéologique tuniso-italien pour la réhabilitation et la restauration du site de Zama qui s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale à travers des accords de partenariat entre la Tunisie représentée par l'INP et plusieurs institutions italiennes. En vertu de cet accord étalé sur quatre ans, une enveloppe totale de 800 mille Euros, soit 200 mille Euros par an, sera allouée par la partie italienne à la Tunisie pour la mise en oeuvre ce projet, a-t-il indiqué.

Rappelons que l'accord-cadre tuniso-italien signé, le 3 septembre 2024 à Tunis, entre l'INP et le Parc archéologique du Colisée (Rome), vise notamment à mener conjointement des interventions de restauration sur des objets archéologiques mis au jour à Zama Regia et à organiser, à Rome et en Tunisie, des expositions temporaires, autour de la capitale des rois numides.

Cet accord-cadre avec le Parc archéologique du Colisée complète un protocole d'accord d'un jumelage entre le colisée de Rome et l'amphithéâtre d'El Jem signé le 27 avril 2024, au siège du ministère des Affaires Culturelles qui stipule notamment la valorisation du Colisée d'El Jem, et du Parc archéologique du Colisée à travers la promotion de ces deux sites archéologiques romains.

En vertu de cet accord, d'autres projets collaboratifs dans les domaines de la recherche archéologique, de la sauvegarde et de la mise en valeur devront être mis en oeuvre entre les deux parties.

Le Directeur général de l'INP est encore revenu sur l'histoire des fouilles archéologiques en Tunisie qui remontent à 1847 avec la première mission archéologique américaine, suivie par d'autres missions françaises et italiennes durant la période coloniale. Et d'ajouter, après l'indépendance de la Tunisie, les travaux de fouilles et de recherche archéologiques avec ces pays se sont poursuivis ce qui a contribué au transfert des connaissances archéologiques aux chercheurs tunisiens.

Le directeur général de l'INP a assuré que l'Institut n'a cédé aucun des objets mis à jour, affirmant que les objets archéologiques appartiennent à l'État tunisien.

La Tunisie représentée par l'INP prend toutes les garanties légales pour protéger ses biens archéologiques exposés à l'étranger, a affirmé Baccouche, indiquant qu'avant leur transfert de Tunis vers Rome, tous les objets archéologiques à exposer seront couverts par une assurance internationale d'une valeur de 3,4 millions d'euros."