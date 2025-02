Ile Maurice: Les actifs de la banque centrale étaient à Rs 476,6 Mds au 30 juin 2024

EEDE nombreux indicateurs sont nécessaires pour faire le point sur la santé financière de la Banque de Maurice (BoM). Ce sont, entre autres, les réserves, les fonds propres, la comparaison entre les dépenses et les revenus ou encore l'intérêt des investisseurs pour les produits financiers de la banque centrale visant à éponger le marché d'un surcroît de liquidités, qui pourrait gêner la capacité de la roupie de se mesurer aux devises étrangères sur le marché de changes.

Entre 2023 et 2024, les réserves de la banque centrale ont enregistré une hausse de Rs 19,6 Mds passant de Rs 8,4 Mds à Rs 28 Mds. L'évolution du montant de ces réserves manifeste sa capacité à rebondir lorsqu'il s'agit, entre autres, d'assurer que le pays dispose de suffisamment de liquidités pour faire marcher l'économie, pour gérer la situation au niveau des taux de change surtout pour un petit pays comme Maurice qui a besoin de devises pour sa survie, mais aussi pour gérer ce phénomène capable de faire danser à un rythme effréné tant le porte-monnaie de la ménagère aux caisses de supermarchés que la trésorerie des entreprises. Pas de meilleure définition pour l'inflation, qui peut provenir de facteurs tant intérieurs qu'importés.

Au niveau de ses fonds propres, la banque centrale affiche bonne mine car sa gestion a été sanctionnée par une hausse de Rs 20,2 Mds (+11 %). Le montant est passé de Rs 18,4 Mds en 2023 pour atteindre Rs 38,6 Mds en 2024. Par ailleurs, les dépenses de l'organisme régulateur sont passées de Rs 4,8 Mds en 2023 à Rs 6,5 Mds en 2024. Soit (+37,3 %). En même temps, ses revenus sont passés de Rs 13 Mds en 2023 à Rs 34 Mds. Parmi les transactions ayant le plus contribué à cette hausse des revenus, figurent des opérations de réévaluation de l'or, monnaie refuge qui a le don naturel de protéger des aléas et turbulences possibles sur les marchés financiers et forex.

La réévaluation de son or aura permis à la banque centrale de réaliser des bénéfices de Rs 7,2 Mds. Au moment d'introduire ce patrimoine comptable dans ses comptes en 2023, cet or valait Rs 2,1 Mds. Une année après, cette même valeur atteindra Rs 9,4 Mds. La réévaluation des opérations en devises étrangères et en droits de tirage spéciaux (DTS) ont donné les résultats identiques. Le montant dans ses comptes en 2023, qui s'affichait à quelque Rs 1,3 Md, est passé à Rs 6,5 Mds en 2024. Les DTS concernent l'initiative du Fonds monétaire international en juillet 1969 de créer cet instrument financier pour compléter le montant des réserves existantes.

Autre fait intéressant à signaler est la part des instruments financiers de la banque centrale pour éponger les liquidités, dont un surplus sur le marché monétaire pourrait signifier de mauvais jours pour la roupie face aux devises sur le marché de changes. Les produits financiers les plus en vue sont les Bank of Mauritius Bonds, Bank of Mauritius Notes et Bank of Mauritius Bills.

Les Bank of Mauritius Notes auront suscité le plus d'intérêt, leur montant passant de Rs 18 Mds en 2023 à Rs 37,6 Mds en 2024. Les deux autres produits n'auront pas enregistré une telle performance. Le surplus réalisé au niveau des Bank of Mauritius Bonds est passé de Rs 15 166 291 000 en 2023 à Rs 15 158 965 000 en 2024. Par contre, les Bank of Mauritius Bills ont chuté Rs 82,5 Mds en 2023 à Rs 55,2 Mds (-33,1 %) en 2024.

Par ailleurs, le bilan des actifs de la Banque de Maurice est on ne peut plus positif. Son montant de Rs 385,3 Mds en 2023 a enregistré une hausse de Rs 91,3 Mds pour atteindre au 30 juin 2024 Rs 476,6 Mds. Un signe que les observateurs peuvent utiliser pour indiquer leur confiance dans le secteur bancaire du pays pour le maintien des activités économiques actuelles et l'éventuelle mise en route de nouvelles initiatives dans ce domaine.

Salaires du personnel. Hausse globale de Rs 130 millions en deux ans

Une des obligations d'un rapport financier consiste à jouer cartes sur table sur la rémunération des responsables et du personnel de l'institution. Le montant global des salaires du personnel de la BoM n'a cessé de se gonfler entre 2022 et 2024. Il est passé de Rs 501 494 000 à Rs 631 086 000. Le salaire du gouverneur est passé de Rs 11 929 000 en 2022 Rs 14 362 000 en 2024 et celui conjoint de ses adjoints de Rs 14 129 000 en 2022 à Rs 17 091 000 en 2024 (Voir tableau ci-dessous). Ces chiffres étant maintenant du domaine public, beaucoup se demandent si le nouveau gouverneur viendra expliquer la politique salariale en cours à la banque centrale.