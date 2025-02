Soudan: Le pays renouvelle son engagement à coopérer avec le Conseil des droits de l'homme

Genève — En marge de sa participation aux travaux de la 58ème session du Conseil des droits de l'homme(CDH) à Genève, Son Excellence le Ministre de la Justice, Dr. Muawiyah Osman a rencontré l'Ambassadeur Jörk Lauber, Président du CDH et Représentant permanent de la Suisse auprès des Nations Unies, au Palais des Nations à Genève, où les deux parties ont discuté des opportunités de coopération et de coordination entre le Soudan et le CDH.

Son Excellence a donné une explication sur la situation dans le pays et les questions liées aux droits de l'homme, en particulier les efforts des autorités judiciaires visant à établir la justice et l'État de droit, la responsabilité, à lutter contre l'impunité, à protéger les civils et à faire face aux violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Son Excellence a souligné la réouverture des tribunaux, des parquets et de la police dans les États d'Al-Gezira et de Khartoum après l'expulsion de la milice rebelle FSR et la reprise de son travail, ainsi que la restauration des archives électroniques de Ministère de la Justice ce lui de l'Intérieur.

Le ministre de la Justice a également évoqué les formes de violations des droits de l'homme commises par les milices, notamment la destruction de services, l'occupation de biens civils et de maisons de citoyens, les déplacements forcés, le bombardement de marchés et la commission de massacres contre des civils, le plus récent étant le massacre survenu dans la région de Qatina, qui a coûté la vie à plus de 300 civils innocents et sans défense.

Il a réitéré l'engagement du Soudan à coopérer avec le Conseil des droits de l'homme et le Haut-Commissaire ainsi que le mandat de l'expert désigné, soulignant la nécessité pour ses rapports de refléter les conditions réelles sur le terrain et de tirer ses informations de sources documentées et crédibles.

Son Excellence a passé en revue la feuille de route annoncée par le président du Conseil de souveraineté concernant les modalités de la période de transition après la fin de la guerre et a salué les efforts de la Suisse pour soutenir la stabilité au Soudan à travers les efforts de l'envoyé suisse dans la Corne de l'Afrique, M. Sylvain Esther, ainsi que ses contributions humanitaires.

Pour sa part, le Président du Conseil des droits de l'homme a salué la coopération du Soudan avec les mécanismes des droits de l'homme et la facilitation du retour du personnel du bureau national du Haut-Commissariat aux droits de l'homme au Soudan pour reprendre son travail. Il a exprimé ses voeux de retour de la stabilité et de la paix au Soudan.