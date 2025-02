Algérie: Le président de la République adresse ses voeux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du mois de Ramadhan

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, vendredi soir, ses voeux au peuple algérien, à l'occasion de l'avènement du mois de Ramadhan, appelant à "renforcer l'esprit de fraternité et de solidarité enraciné dans la société algérienne qui vit aujourd'hui dans la sécurité et de la stabilité".

Le Président de la République a présenté ses voeux au peuple algérien, dont voici la traduction APS:

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux,

Que le salut soit sur notre Prophète et guide Mohamed, mille prières et Paix sur lui,

Citoyennes, Citoyens,

A l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadhan 1446, il me plait de vous adresser mes voeux les meilleurs et les plus sincères.

Nous accueillons ce mois sacré aux portées spirituelles qui nous incitent à renforcer davantage l'esprit de fraternité et de solidarité enraciné dans la société algérienne jouissant aujourd'hui de la sécurité et de la stabilité, au moment où notre pays a réalisé, grâce à ses filles et fils, un bond qualitatif en matière de concrétisation des engagements et des acquis aux impacts directs sur le citoyen, particulièrement la préservation du pouvoir d'achat et la lutte contre toute forme de spéculation notamment sur la nourriture des algériens et des algériennes.

Je tiens également à saisir cette occasion pour adresser mes voeux les meilleurs et les plus sincères à nos enfants à l'étranger, implorant Allah Tout-Puissant d'accepter leur jeûne et leurs prières, sans oublier nos frères en Palestine meurtrie, pour qui nous prions qu'Allah Apaise leurs douleurs et Unisse leurs rangs.

Je vous souhaite un Ramadhan béni à tous.

Vive l'Algérie.

Gloire à nos martyrs.

Que la paix et la bénédiction d'Allah vous entoure".