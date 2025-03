Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 01 mars 2025

Sénégal : Mythe Brands, un point de départ pour les marques africaines

C'est dans un décor attrayant que l'agence de communication Mythe People a officiellement lancé « Mythe Brands », une initiative destinée à accompagner les marques africaines dans les secteurs de la mode, de la beauté et de l'agroalimentaire. L'événement, qui s'est tenu ce jeudi à Dakar au Sénégal sous la direction de Mme Fatou Tayinah Sall, marque un tournant pour les entreprises locales cherchant à structurer leur croissance et à étendre leur influence à l'international.

Dans un contexte où l'image et la communication sont des éléments clés du succès commercial, Mythe Brands entend fournir aux marques africaines un accompagnement stratégique sur plusieurs fronts, notamment dans la gestion de l'image, le positionnement sur de nouveaux marchés et l'expansion à l'international. (Source allAfrica)

Le Maroc accueillera 12 matchs des éliminatoires du Mondial 2026

Le Maroc s’apprête à recevoir 12 rencontres des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026, qui se dérouleront entre le 19 et le 25 mars prochains, dans le cadre des 5ᵉ et 6ᵉ journées des éliminatoires.

Le stade Larbi Zaouli à Casablanca accueillera le match entre l’Éthiopie et l’Égypte, tandis que le stade El Abdi d’El Jadida sera le théâtre de la rencontre entre le Burkina Faso et Djibouti, ainsi que celle opposant l’Éthiopie à Djibouti. (Source Hespress)

Ni sécurité, ni salaire pour les enseignants au nord du Mali

Au Mali, les enseignants de Kidal, dans le nord du pays, entament leur deuxième mois sans salaire. Ceux-ci s'étonnent de l'arrêt qu'il qualifie de "brutal" du virement de leurs soldes mensuelles.

Cette interruption intervient alors que les enseignants retournent progressivement dans la région après le retour des FAMa, les Forces armées maliennes, depuis la prise de la ville, en novembre 2023. La deuxième vague des 200 enseignants promise par les autorités de transition est ainsi arrivée en décembre dernier à Kidal. (Source Deutsche Welle)

La RDC participe à la compétition internationale « Miss global 2025 » à Cambodge

La République démocratique du Congo (RDC) prend part à la compétition internationale « Miss Global 2025 », prévue du 24 février au 09 mars 2025 au Cambodge, a confirmé, ce vendredi 28 février 2025, la candidate à cette élection, contactée par l’ACP.

« Ce n’est pas la première fois que le pays a une représentante officielle dans ce concours. La République démocratique du Congo continue, à travers Miss global, à marquer et à faire connaître davantage son histoire dans la projection du talent et de sa culture à l’échelle mondiale », a déclaré Aliyanna Kutho, représentante de la RDC à l’élection Miss global au Cambodge. (Source mediacongo)

Le rappeur MHD condamné à 12 ans de prison pour meurtre !

Le rappeur français Mohamed Sylla alias « MHD » a été condamné ce vendredi 28 février 2025 par la cour d’assises du Val-de-Marne à 12 ans de prison pour le meurtre d’un jeune homme lors d’un règlement de comptes entre cités rivales parisiennes. Cette décision fait suite à un procès en appel qui s’est ouvert le 18 février dernier.

Alors qu’il était revenu en puissance avec son « kata » explosif, l’artiste MHD est de nouveau dans des sales draps. En effet, le roi de l’afro trap a replongé. Deux de ses co-accusés ont également écopé de peines de 12 et 10 ans de prison, tandis qu’un quatrième a été acquitté. Une nouvelle qui bouleverse l’industrie qui pensait les ennuis judiciaires de celui qui aurait pu finir footballeur pro, désormais derrière lui. (Source GabonMediaTime)

Présidentielle d’octobre en Côte d’Ivoire : La Cei affiche la liste électorale provisoire le 17 mars

Le porte-parole de la Commission électorale indépendante (Cei), Emile Ebrottié, a annoncé le vendredi 28 février 2025, dans un communiqué, que la liste électorale provisoire sera affichée le 17 mars 2025, dans les centres d’enrôlement.

La phase du contentieux sera ouverte à partir du 22 mars 2025 pour recevoir les réclamations et les observations. « La Cei invite tous les Ivoiriens à prendre toutes les dispositions afin de consulter cette liste provisoire et d’effectuer, si nécessaire, d’éventuelles réclamations, conformément aux dispositions légales en vigueur », a-t-il signifié. (Source fratmat)

Au Sénégal, l'ex-président Macky Sall sera convoqué devant la justice

L'ex-président sénégalais Macky Sall, qui a dirigé le Sénégal de 2012 à 2024, "sera appelé devant la justice" pour ses "actes extrêmement graves" dans la gestion du pays, a dit le gouvernement qui l'accuse d'être responsable des "faux chiffres" révélés dans un rapport sur les finances publiques.

Si des poursuites sont engagées contre M. Sall, ce serait la première fois qu'un ancien chef d'Etat est traduit en justice dans le cadre de ses anciennes fonctions, depuis l'indépendance en 1960 au Sénégal, pays réputé démocratique. (Source VOA Afrique)

La Basketball Africa League (BAL) annonce une saison 2025 record

La Basketball Africa League (BAL) a dévoilé ce vendredi les détails de sa cinquième saison, qui s’annonce comme la plus ambitieuse à ce jour. Avec l’ajout de six nouvelles équipes, dont les premières représentantes du Cap-Vert et du Kenya, la saison 2025 marque un tournant historique pour la ligue panafricaine, avec douze équipes en lice.

Cette édition verra également le retour des anciens champions d’Angola et de Tunisie, renforçant ainsi la compétitivité et l’attrait de la compétition. (Source apanews)

Bénin : le nouveau code de déontologie des médias présenté au public

Le paysage médiatique béninois évolue avec l’adoption d’un nouveau code de déontologie et d’éthique des médias, présenté vendredi 28 février 2025 à la Maison des Médias Thomas Mégnassan à Cotonou.

Ce texte révisé, qui remplace celui de 1999, passe de 26 à 33 articles, intégrant désormais 25 droits et 8 devoirs pour les professionnels du secteur.

L’un des changements notables est l’ajout d’un glossaire destiné à clarifier certains termes journalistiques et juridiques, ainsi que 12 directives pour encadrer les pratiques courantes, notamment dans le contexte des nouveaux médias. (Source beninwebtv)

Le Tchad se rapproche des juntes sahéliennes

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby, qui vient d’effectuer sa première visite au Burkina Faso, multiplie les déclarations amicales envers les régimes militaires de Ouagadougou, Bamako et Niamey.

Il était officiellement là en tant que président du pays invité d’honneur du 29e Festival panafricain de la télévision et du cinéma de Ouagadougou (Fespaco). Les 21 et 22 février, le chef de l’Etat tchadien, Mahamat Idriss Déby, était en visite au Burkina Faso et a été reçu avec les honneurs par son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré. Une visite inédite : depuis qu’il a succédé à son père, Idriss Déby Itno, mort en 2021, jamais il n’avait foulé le sol burkinabé. (Source Lemonde Afrique)