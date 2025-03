Soudan: Le gouvernement annonce le retour de deux millions de déplacés dans leurs régions

New York — Le représentant du Soudan auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Al-Harith Idris, a déclaré que le nombre de réfugiés et de personnes déplacées retournant dans leurs régions en raison de la guerre a atteint environ 2 millions de citoyens jusqu'au mois de février en cours, selon les statistiques officielles, après que les forces armées et leurs forces de soutien ont libéré les États d'Al-Gezira et de Sennar et la plupart des régions des États de Khartoum et du Nil Blanc.

Il s'attend à ce que le nombre de rapatriés atteigne 5 millions de citoyens d'ici la fin du mois de juin prochain.

Al-Harith a souligné lors du discours du Soudan devant le Conseil de sécurité jeudi matin les énormes efforts déployés par le gouvernement pour répondre aux besoins urgents des rapatriés après la libération de leurs zones des mains des milices terroristes, notamment en ce qui concerne la fourniture des besoins nécessaires en coordination avec les organisations internationales travaillant dans le domaine de l'aide humanitaire et OCHA à travers plusieurs projets, notamment la réhabilitation des écoles, des établissements d'enseignement supérieur et des universités, l'entretien et la reconstruction des infrastructures, la réhabilitation des commissariats de police, l'entretien des réseaux d'eau et d'électricité et des centres de santé, en plus de l'intérêt pour les centres de traitement psychologique.