Afrique de l'Est: L'Entité de l'unité du peuple Nuba condamne ce qui s'est passé à Nairobi et affirme son soutien aux forces armées

Port Soudan — L'Entité de l'unité du peuple Nuba a publié un communiqué condamnant ce qui s'est passé à Nairobi, tenant la milice rebelle - FSR et ses alliés responsables et affirmant son soutien aux forces armées et aux services de sécurité dans leur bataille pour protéger la patrie.

Le communiqué indique que l'entité rejette tout accord conclu avec des parties qu'elle décrit comme des traîtres, soulignant son soutien à l'armée soudanaise et appelant à ne pas permettre aux Forces de soutien rapide d'entrer dans les zones communautaires nubiennes. Le peuple Nuba au sein du SPLM a également exigé le départ d'Abdel Aziz Al-Hilu, considérant qu'il ne représente pas les intérêts de la communauté nubienne, et a appelé à la formation d'une nouvelle direction qui cherche à réaliser les intérêts des Nouba par des moyens légitimes et pacifiques.

Le communiqué a également souligné la nécessité d'unifier le front interne et de renforcer le tissu social pour faire face à toute tentative d'incitation à la sédition, appelant la communauté internationale à faire face aux crimes des Forces de soutien rapide et du Mouvement populaire, et à poursuivre les personnes impliquées dans les violations contre les civils.

L'entité a souligné qu'elle poursuivra ses efforts juridiques pour poursuivre les auteurs de ces crimes et les traduire en justice, soulignant l'importance du rôle des médias dans la révélation de ce qu'elle décrit comme l'agenda criminel contre le peuple nubien.