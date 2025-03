Soudan: 14 officiers 450 soldats du mouvement Al-Hilu font défection

Port Soudan — Le brigadier Mohamed Al-Jak Salah Eddine membre du Conseil de libération nationale du Mouvement de libération du peuple soudanais, faction Abdel Aziz Al-Hilu, a annoncé la défection d'un groupe de 14 officiers et 450 soldats du Mouvement de libération du peuple soudanais-Nord et leur adhésion au Mouvement pour la justice et l'égalité, dirigé par Gibril Ibrahim sous la direction du commandant Karbino au sein du Mouvement pour la justice et l'égalité.

Les dirigeants dissidents ont pris la parole lors de la conférence de presse jeudi soulignant que l'adhésion au Mouvement pour la justice et l'égalité était le résultat de la grande similitude des objectifs et des manifestes des deux mouvements.

Ils ont souligné que l'une des principales raisons de la scission était le monopole d'Abdel Aziz Al-Hilu sur toutes les décisions sans même consulter les dirigeants proches de lui, indiquant que les mauvaises décisions monolithiques étaient représentées par le fait qu'il a provoqué la guerre et les violations des Janjaweed dans plusieurs régions du Soudan et les a amenées sur la terre de Nubie, et qu'il s'est également tenu aux côtés des ennemis qui ont détruit la terre de Nubie et lui ont imposé l'isolement pendant les quarante années précédentes.