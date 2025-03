Soudan: Le chef de la mission diplomatique à Londres rencontre le ministre des Affaires étrangères britannique pour l'Afrique

Londres — L'Ambassadeur Babiker Al-Siddiq chef de Mission à l'Ambassade du Soudan à Londres, a rencontré vendredi Lord Collins, Ministre de l'Afrique au Ministère des Affaires étrangères, en présence du Directeur de l'Afrique au Ministère et du Chef du Bureau du Soudan, du Conseiller et du Troisième Secrétaire de l'Ambassade.

Lord Collins a renouvelé la position annoncée par le Représentant permanent britannique auprès des Nations Unies avant-hier, rejetant la soi-disant charte politique signée par la Milice de soutien rapide et ses partisans à Nairobi, et a souligné la nécessité de préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan. Il a déclaré que son pays reconnaît le général Abdel Fattah Al-Burhan comme président du Conseil de souveraineté de transition.

La réunion a porté sur la conférence que le gouvernement britannique envisage d'organiser sur le Soudan et sur son désir de consulter le gouvernement soudanais à ce sujet. A cet effet, le directeur général pour l'Afrique, les Amériques et les territoires d'outre-mer et le représentant spécial de la Grande-Bretagne au Soudan seront envoyés. Il a expliqué que leur priorité est de résoudre la situation humanitaire et de contribuer à mettre fin à la guerre et à reprendre la transition démocratique.

L'ambassadeur a expliqué les récents développements au Soudan et le succès des forces armées et de leurs forces de soutien, soutenues par tout le peuple soudanais, dans la libération de la plupart des zones occupées par la milice dans tous les États, à l'exception des États du Darfour. Il a déclaré que les forces armées, les mouvements de lutte armée au Darfour et le peuple du Darfour sont unis contre la milice Janjaweed et cherchent à éliminer son danger après qu'elle ait commis des crimes de génocide et de nettoyage ethnique et cherché à vider le Darfour de sa population pour y installer ses mercenaires et éléments étrangers.

Il a déclaré que le moyen le plus rapide de mettre fin à la guerre était de faire pression sur le sponsor de la milice pour qu'il cesse de lui fournir des armes et des mercenaires. Et prendre des mesures punitives contre les chefs des milices, soulignant qu'il y a des pays qui reçoivent encore les chefs des milices, comme le Kenya, qui a officiellement annoncé l'adoption du gouvernement parallèle que la milice entend annoncer.

Il a expliqué que les zones reprises par les forces armées connaissent un mouvement de retour intensif de la population, puisque le nombre de rapatriés au cours des dernières semaines a atteint environ deux millions. Cela contraste avec ce qui se passe habituellement lorsque les milices attaquent des villages et des villes, où leurs habitants fuient dès qu'ils s'en approchent. Cela montre qui protège les civils. Le ministre a soumis des rapports à l'Organisation internationale pour les migrations, notamment des statistiques sur les rapatriés dans l'État de Sennar après sa libération.

Le ministre a également remis un dossier complet sur les viols, les violences sexuelles et les enlèvements de femmes par les milices, étant donné que Lord Collins est le représentant spécial du Premier ministre britannique pour la prévention des violences sexuelles dans les conflits.