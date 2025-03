Soudan: Le ministre de l'Information dévoile un plan pour reconstruire les médias nationaux au pays

Port Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, M. Khalid Al-Eaysir, a révélé un plan pour reconstruire le secteur des médias au Soudan, dans le but d'établir des institutions nationales fortes qui défendent l'entité étatique, soulignant l'importance des médias nationaux dans le renforcement de l'unité du pays et le soutien de l'état des institutions.

Al- Eaysir a expliqué, lors de son discours sur une émission à la télévision nationale, que le Soudan est confronté à des défis majeurs en raison de la guerre actuelle, qui a ciblé les institutions et les infrastructures de l'État, en particulier le secteur des médias, notant que la milice prévoyait de s'emparer de l'État, mais les forces armées et les citoyens ont contrecarré ce plan.

Le ministre a souligné que le secteur des médias a été exposé à une destruction généralisée, car le ministère a constaté en le recevant que l'Agence de presse soudanaise (SUNA) fonctionnait avec des capacités très limitées, après avoir été une institution médiatique de premier plan, soulignant que cette destruction a affecté diverses installations médiatiques dans le pays.

Al- Eaysir a affirmé l'engagement de l'État à reconstruire les institutions médiatiques et à changer la réalité créée par la guerre, révélant un plan visant à fournir de nouveaux appareils et équipements aux institutions médiatiques nationales, dans le cadre des efforts visant à réhabiliter les médias nationaux pour qu'ils soient une voix qui reflète les véritables problèmes du Soudan et défende ses institutions.

Le ministre a souligné que la prochaine étape nécessite du détachement et de la patience pour reconstruire l'état des institutions, affirmant que les médias seront un élément essentiel de cette transformation vers un nouveau Soudan basé sur les institutions nationales.